Énergie : Bruxelles adopte des mesures d'urgence mais reste divisée sur un plafonnement des prix du gaz

Les ministres européens de l'Énergie, réunis ce vendredi à Bruxelles, ont validé certaines des propositions présentées à la mi-septembre par la Commission européenne. Elles fixent aux Etats un objectif contraignant pour réduire leur consommation d'électricité « d'au moins 5% » pendant les heures de pointe. Une mesure qui était soutenue par la France. Les Vingt-Sept sont aussi appelés à réduire leur consommation mensuelle d'électricité de 10%, un objectif indicatif. Ces mesures devraient être appliquées sans difficultés par tous les Etats qui ont d'ores et déjà mis en place des plans de réduction de leur consommation face aux risques de pénurie qui planent à l'approche de l'hiver.

Autre mesure attendue, le plafonnement des revenus des producteurs d'électricité à partir du nucléaire et des renouvelables (éolien, solaire, hydroélectrique) qui engrangent des bénéfices exceptionnels en vendant leur production à un prix très supérieur à leurs coûts de production. Ce plafond est fixé à 180 euros par Mégawattheure et la différence entre ce niveau et le prix de gros du marché doit être récupérée par les Etats pour être redistribuée aux ménages et aux entreprises. Une « contribution temporaire de solidarité » s'applique en outre aux producteurs et distributeurs de gaz, charbon et pétrole. Au total, des recettes d'environ 140 milliards d'euros pourraient ainsi être reversées, selon la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Reste encore à trouver des solutions pour faire structurellement baisser les prix de l'électricité.

« Le problème le plus grave », le plafonnement des prix de gros du gaz, fait débat

Mais une majorité d'Etats membres - quinze, dont la France, la Belgique, l'Italie et l'Espagne - estiment qu'il faut encore s'attaquer au « problème le plus grave » : ils réclament un plafonnement des prix de gros du gaz sur le marché européen. Ces pays veulent que la mesure s'applique à toutes les importations de gaz et pas seulement à celles qui proviennent de Russie. Reste que l'exécutif communautaire, tout comme l'Allemagne, est réticent à mettre en place une telle mesure, redoutant qu'une limitation des prix menace l'approvisionnement des Européens, en dissuadant les « partenaires fiables » comme la Norvège ou les Etats-Unis de livrer l'UE en gaz, au profit d'autres destinations. Et l'Allemagne redoute par dessus tout que les importations de gaz soient interrompues. La ministre estonienne Riina Sikkut s'est aussi prononcée contre cette idée, estimant que « la disponibilité du gaz et la sécurité de l'approvisionnement étaient plus importantes que le prix ». La Norvège a d'ailleurs déjà fait savoir qu'elle n'était pas disposée à plafonner les prix de vente.

Pour Bruno Le Maire, les fournisseurs d'énergie ne jouent pas suffisamment le jeu

De nombreux pays de l'UE ont déjà mis en place des dispositifs d'aide au niveau national pour soulager les ménages et entreprises étranglés par les factures. Bruno Le Maire ainsi demandé, ce vendredi matin sur Europe 1, aux fournisseurs d'énergie, des efforts supplémentaires pour garantir des « prix raisonnables » aux PME, les accusant de ne pas suffisamment « jouer le jeu » citant directement TotalEnergies, Engie et EDF, qui sont convoqués à Bercy, mercredi. Comme la France, qui applique des plafonds aux prix de l'énergie, l'Allemagne a annoncé jeudi qu'elle allait débloquer jusqu'à 200 milliards d'euros supplémentaires pour limiter les prix du gaz et de l'électricité.

(Avec AFP)