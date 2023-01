Energies renouvelables  : le projet de loi adopté, la filière se réjouit sans baisser la garde

C'est avec des bulletins papiers, après une panne technique du système de vote électronique qui a retardé le scrutin, que les députés ont soutenu le projet de loi sur l'accélération des énergies renouvelables par 286 voix contre 238, après un large feu vert du Sénat début novembre.

Lire aussiÉnergies renouvelables : plutôt que d'accélérer, les députés freinent sur l'agrivoltaïsme

Pour la première fois depuis le second mandat d'Emmanuel Macron, c'est grâce à la gauche et en particulier les socialistes qu'un texte porté par le parti présidentiel a pu être voté. Députés et sénateurs tenteront maintenant de s'accorder sur un texte de compromis le 24 janvier, en vue d'une adoption définitive.

Pour les représentants de la filière, « c'est un tournant »

Les représentants du secteur, interrogés par l'AFP, sont satisfaits. Pour Michel Gioria, délégué général de France Energie Eolienne (FEE), « c'est un tournant, car c'est la première loi en France dédiée aux énergies renouvelables, c'est aussi la première fois que certains sujets sont mis en avant: la planification, la redistribution des fruits de la transition...»

Daniel Bour, président d'Enerplan, syndicat du solaire estime que « cette loi, c'est la reconnaissance officielle de la nécessité de développer massivement et rapidement les énergies renouvelables sur nos territoires, aussi bien pour des raisons climatiques que de sécurité énergétique, c'est un message clair aux préfectures et aux commissions intervenant dans la délivrance des autorisations ».

Pour Jules Nyssen, président du Syndicat des énergies renouvelables (SER), tout n'est pas rose : « Le tournant est le fait que le gouvernement ait pris conscience du retard de la France dans les énergies renouvelables, et que le Sénat ait approuvé largement le projet de loi. Mais à l'Assemblée, le débat s'est transformé en rassemblement d'inquiétudes, et les députés ont réduit l'ambition du texte. C'est assez attristant. Il reste deux semaines d'ici la Commission mixte paritaire pour que certains freins disparaissent (notamment les nouveaux critères ajoutés à l'éolien terrestre) et que d'autres dispositions reviennent (notamment le raccourcissement des procédures d'instruction des dossiers). »