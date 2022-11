Éolien terrestre : l'ordre aux préfets d'accélérer les projets n'a eu aucun effet selon la filière

Deux mois se sont écoulés depuis que le gouvernement a fait passer aux préfets une circulaire leur demandant de « mettre en place toutes les actions requises afin de faciliter et d'accélérer le traitement des dossiers » d'installation de projets d'énergies renouvelables. Un message pas suivi d'effet concernant l'éolien solaire.

« Il n'y a eu aucune accélération, aucun soubresaut même », assure Michel Gioria, le délégué général de France énergie éolienne (FEE), qui représente le secteur.

L'annonce de cette circulaire avait pourtant été saluée par la filière et avait suscité de nombreux espoirs. Selon FEE, près de 2 gigawatts (GW) de projets - l'équivalent de deux réacteurs nucléaires - sont en toute fin d'instruction. Il ne manque plus que la signature finale du préfet pour lancer les travaux. Une dernière étape incontournable : faute de paraphe, ils ne peuvent être lancés. Et ne sortiront ainsi pas de terre cet hiver. D'après le chef de file de la filière Michel Gioria, ils auraient pu contribuer à soulager les tensions sur l'approvisionnement électrique.

Le gouvernement sur le pont

Agnès Pannier-Runacher a récemment « repassé le message au corps préfectoral », indique-t-on ce mardi du côté du ministère de la Transition énergétique où l'on « suit ça de près ». Des courriers sont même prêts à partir vers certains territoires pour « débloquer certains projets », est-il précisé.

D'autres projets éoliens, moins avancés, pour 3 gigawatts supplémentaires, sont aussi en attente d'aval préfectoral pour lancer l'instruction, l'enquête publique ou encore la réunion des comités départementaux du paysage.

Pour rappel, la France est en retard sur ses propres objectifs, et seule en Europe à avoir raté sa cible de 2020, ce qui l'expose à une amende européenne de 500 millions d'euros. D'après l'Observatoire de l'éolien, publié chaque année par FEE et CapGemini, l'éolien a fourni 36,8 térawattheures (TWh) en 2021, soit 7,7% de la consommation française. C'est la deuxième source d'électricité renouvelable en France après l'hydraulique.

En 2021, 1.200 mégawatts (MW), soit 418 éoliennes, ont été installés. Ce sera environ 1.350 MW en 2022, loin des 1.900 MW annuels qu'il faudrait en moyenne pour tenir l'objectif, voté par le Parlement, de 34 gigawatts (GW) en 2028. À ce jour, la France affiche une capacité d'un peu plus de 20 GW (environ 9.000 éoliennes). « À un moment où la France manque d'électricité et doit en importer, il est impératif d'accélérer », considère Michel Gioria, relevant que seuls l'éolien terrestre, le photovoltaïque et le biogaz seront à même de produire plus d'énergie à très court terme, avant 2025.

Un projet de loi qui ne rassure pas la filière

Les députés ont débuté ce lundi l'examen du projet de loi consacré aux énergies renouvelables en commission. Adopté au Sénat en première lecture début novembre, il a pour but d'accélérer la production d'énergies renouvelables et notamment de « rattraper le retard » de la France en matière d'éolien et de solaire en levant les « verrous administratifs et de procédures pour diviser par deux le délai de déploiement des projets », comme l'a décrit la ministre de la Transition énergétique devant les députés.

Mais la version du texte votée au Sénat s'apparente à « un outil d'arrêt de la transition énergétique », selon les termes de Mattias Vandenbulcke, responsable de la communication de FEE. L'association professionnelle estime notamment que la planification des zones pour l'éolien terrestre, confiée par le texte aux communes et aux intercommunalités, doit être « raccordée aux objectifs (nationaux de développement des renouvelables) et à un calendrier », explique-t-il.

De plus, le secteur s'alarme d'une disposition sénatoriale imposant un avis conforme de l'Architecte des bâtiments de France pour tout projet à moins de 10 km d'un monument historique. Selon FEE, ne seraient alors plus ouverts à l'éolien qu'un petit bout de Savoie et de Nouvelle-Aquitaine. La commission du développement durable de l'Assemblée nationale a voté lundi la suppression de cette disposition. Les députés doivent commencer l'examen du texte en plénière le 5 décembre prochain.

(Avec AFP)