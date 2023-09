La Chine et les Etats-Unis tirent les ventes d'éoliennes à la hausse

L'éolien a le vent en poupe. Les commandes d'éoliennes ont connu une nette hausse au premier semestre 2023. De janvier à juin, les commandes d'éoliennes ont représenté une capacité de 69,5 GW (gigawatts), soit une progression de 12% par rapport à la même période l'an dernier, selon une étude du cabinet d'étude Wood Mackenzie. Au total, le volume d'achats a atteint 40,5 milliards de dollars (37,3 milliards d'euros) sur ce premier semestre.

C'est même un record pour un premier semestre même si ces ventes restent inférieures à celles du second semestre 2022.

L'Amérique du Nord quadruple son volume de puissance électrique

C'est néanmoins une belle performance portée sans surprise par la Chine qui demeure le premier acquéreur d'éoliennes, avec des commandes représentant 44 GW, un niveau stable sur un an. Mais les achats hors de Chine « sont l'un des principaux moteurs » de la hausse constatée au premier semestre avec « une demande de plus de 25 GW, soit une augmentation de 47% d'une année sur l'autre au premier semestre », précise l'étude.

L'Amérique du Nord porte, en effet, cette augmentation, avec un volume de puissance électrique (7,7 GW) quadruplé par rapport au premier semestre 2022. Selon le cabinet Wood Mackenzie, cela s'explique en partie par l'Inflation Reduction Act aux Etats-Unis.

Adopté en août 2022, ce vaste programme de transition énergétique et de réformes sociales décidé par le président américain Joe Biden instaure des incitations fiscales à la production et à l'utilisation d'énergies propres en programmant des financements fédéraux sur dix ans. Ces avantages fiscaux sont donnés aux entreprises ou aux ménages en contrepartie d'une obligation de production locale et/ou de contenu local de biens utilisés dans leur production. Concernant l'éolien, d'ici à 2030, 120.000 éoliennes devraient être installées grâce à l'IRA, selon les calculs de l'American Clean Power Association, un lobby pro-renouvelable.

Siemens Gamesa troisième fournisseur en termes de puissance commandée

Autre moteur de la progression des ventes d'éoliennes dans le monde : l'éolien offshore qui augmente « de 26% en glissement annuel au premier semestre pour atteindre un niveau d'activité record de 12 GW et 17% de l'ensemble des capacités de commandes », toujours selon Wood Mackenzie.

Côté fabricants, la hausse des ventes propulse la société germano-espagnole Siemens Gamesa en troisième position en termes de puissance commandée, derrière les chinois Envision Energy et Windey. Le danois Vestas, historiquement numéro un mondial du secteur mais qui est en train d'être dépassé par les géants chinois, n'est que cinquième dans ce classement sur le premier semestre 2023.

Le renouvelable de plus en plus compétitif

Le secteur devrait d'autant plus continuer de se développer au vu des récentes conclusions de l'Agence internationale pour les énergies renouvelables (Irena) selon lesquelles la compétitivité des énergies renouvelables s'est encore accélérée l'an dernier. Dans un rapport publié le 29 août dernier, elle indique qu'environ 86% (187 gigawatts) de la capacité renouvelable (solaire, éolien, hydroélectricité, etc.) mise en service en 2022 avait un coût inférieur à celui de l'électricité produite à partir de combustibles fossiles (charbon, gaz).

En conséquence, l'an dernier, le secteur mondial de l'électricité a directement économisé avec les renouvelables 520 milliards de dollars sur le coût des combustibles grâce aux sites de production installés dans le monde depuis 2000. Dans le détail, le coût moyen pondéré de l'électricité a baissé en 2022 de 3% pour le photovoltaïque, de 5% pour l'éolien terrestre, 13% pour la bioénergie et 22% pour la géothermie.

Néanmoins, les coûts de l'éolien offshore et de l'hydroélectricité ont, eux, augmenté de 2% et 18%, en raison d'une moindre part de la Chine dans le déploiement de l'éolien offshore et de dépassements de coûts dans certains grands projets hydroélectriques.

(Avec AFP)