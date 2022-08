Le plus grand parc éolien offshore d'Ecosse commence à produire de l'électricité

C'est un aboutissement. Tôt, ce mardi matin, la première éolienne du plus grand parc éolien offshore d'Ecosse a été mise en service. Située à 27 kilomètres au large du comté d'Angus, elle permet à ce parc, baptisé parc de Seagreen, de commencer à produire de l'électricité pour alimenter, à terme, l'équivalent de 1,6 million de foyers grâce à une capacité totale de 1.075 mégawatts (MW). Cet objectif sera atteint lorsque les 114 éoliennes seront mises en service et que la ferme sera donc pleinement opérationnelle ; c'est prévu au cours du premier semestre 2023, selon TotalEnergies et SSE Renewables.

« Une fois achevé, Seagreen contribuera de manière significative aux objectifs ambitieux de l'Écosse et du Royaume-Uni en matière d'énergie renouvelable », a commenté Paul Cooley, directeur de l'éolien en mer chez SSE Renewables. « Voir cette turbine tourner en mer du Nord et démarrer la production d'électricité en toute sécurité est une réussite fantastique pour tous ceux liés au projet », qui a « déjà apporté des bénéfices à la communauté locale et à la chaîne d'approvisionnement britannique », a-t-il ajouté, cité dans le communiqué.

Premier projet éolien marin en Europe pour TotalEnergies

Au-delà de devenir le plus grand parc éolien offshore d'Ecosse, le projet Seagreen sera aussi le plus profond du monde sur fondation fixe, par 59 mètres de profondeur d'eau, selon le communiqué des deux partenaires.

C'est également une réussite pour TotalEnergies qui était parvenu à un accord avec SSE Renewables en juin 2020 pour acquérir une participation de 51% dans ce projet. Il s'agit, pour le Français, du tout premier projet éolien marin à démarrer en Europe, son premier dans le monde à fonctionner étant celui de Yulin à Taïwan. « Nous sommes satisfaits de démarrer la production d'électricité sur le site de Seagreen, une première en mer du Nord britannique », a déclaré Vincent Stoquart, directeur Renewables de TotalEnergies. C'est « une nouvelle étape dans le développement des capacités d'éolien offshore de TotalEnergies », qui vise 35 gigawatts (GW) de capacité électrique renouvelable en 2025.

Deux appels d'offres remportés par une coentreprise d'Engie

Autre Français à s'implanter dans la zone : Engie au travers de sa coentreprise Ocean Winds, avec le portugais EDPR. Celle-ci a remporté deux appels d'offres pour construire et opérer des projets de parcs éoliens en mer en Écosse sur les trois qui avaient été lancés par le gouvernement écossais afin de développer son parc éolien en mer et d'y porter sa production d'électricité à 27,8 GW. La puissance totale des deux futurs parcs éoliens offshore s'élèvera à 2,3 gigawatts (GW), précise Engie dans un communiqué. Sur les trois sites, le plus important, remporté en partenariat à 50-50 par Ocean Winds et par l'irlandais Mainstream Renewable Power, produira 1,8 GW d'électricité. Il « devrait permettre d'alimenter l'équivalent de plus de 2 millions de foyers et d'économiser 3 millions de tonnes d'émissions de carbone chaque année », est-il également précisé dans le communiqué. Le deuxième site, remporté par Ocean Winds seul, produira 500 MW. En Écosse, Ocean Winds produira ainsi 6,1 GW d'électricité grâce à ses trois autres parcs éoliens en mer, et voit son portefeuille international gonfler à 14,1 GW. Le troisième appel d'offres, remporté par l'irlandais ESB Asset Development, concerne un autre site de 500 MW.

La facture de la construction des trois projets s'élève à 1,2 milliard de livres (environ 1,4 milliard d'euros), selon des chiffres communiqués par le gouvernement écossais. La date de la mise en service des trois futurs parcs éoliens offshore n'a pas été communiquée.

Un parc dans la baie de Saint-Brieuc

En France, c'est dans la baie de Saint-Brieuc en Bretagne que se prépare un parc éolien offshore dont les travaux sont prévus pour durer jusqu'à la fin de l'année 2023. A l'issue de ce chantier, 62 éoliennes auront été installées sur une superficie de 75 kilomètres carrés afin de produire 1.820 GWh par an, soit la consommation annuelle en électricité de 835.000 habitants (plus que la population des Côtes d'Armor), chauffage compris. La ferme sera exploitée par Ailes Marines, filiale de l'espagnol Iberdrola.

Elle suscite toutefois des critiques, notamment, de la part des pêcheurs qui s'inquiètent notamment de son impact sur l'environnement marin et sur leur activité. En juin dernier, Emmanuel Rollin, vice-président d'Ailes Marines et Directeur Offshore France d'Iberdrola s'était montré rassurant, assurant que le parc n'empêchera pas les pêcheurs d'y pêcher, que les conséquences sur l'environnement seront minimes et que l'impact visuel des futures éoliennes sera faible.

(Avec AFP)