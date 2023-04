Les émissions de gaz à effet de serre à la baisse en 2022 en France, encore « du chemin à parcourir »

On ne peut que s'en satisfaire même s'il faut s'abstenir d'en tirer des conclusions définitives. Les émissions de GES (gaz à effet de serre), selon le Citepa, organisme mandaté pour réaliser l'inventaire français, ont repris leur trajectoire à la baisse en 2022 après le rebond observé en 2021. Il estime les émissions de 2022 à 408 millions de tonnes équivalent CO2, soit 10 millions de tonnes ou 2,5% de moins que l'année précédente.

Lire aussiLa France peine à faire baisser ses émissions de gaz à effet de serre

En 2021, à la faveur de la reprise économique post-pandémie, les émissions avaient en effet enregistré une nette hausse de 6,4% par rapport à 2020, qui avait-elle été marquée par une baisse massive en raison de la paralysie de l'économie liée au Covid-19. Sur les neuf premiers mois de l'année 2022, ces émissions, responsables du réchauffement climatique, avaient quasiment stagné (-0,3%) par rapport à la même période de 2021, selon les données du Citepa publiées à la fin de l'année dernière. Cette stagnation était due à un recours plus important aux énergies fossiles pour compenser les difficultés du parc nucléaire, mais aussi aux transports.

Une progression de 8% dans l'énergie, une chute de 15% dans le secteur résidentiel et tertiaire

Mais « d'octobre à décembre 2022, les émissions mensuelles sont en forte baisse par rapport à celles de 2021 (-9% en octobre, -11% en novembre, -5% en décembre) », souligne lundi le Citepa dans sa dernière publication. Par secteur d'activité, le tableau est contrasté. Ainsi les émissions annuelles ont progressé de 8% dans l'énergie en 2022, et plus modestement de 2% dans les transports. Elles ont en revanche reculé de 8% dans l'industrie manufacturière et la construction et chuté de 15% dans le secteur résidentiel et tertiaire.

« Sur le quatrième trimestre 2022, nos émissions ont ainsi baissé de 8,5% par rapport à l'année précédente. C'est notamment le résultat du plan de sobriété et de la mobilisation », a commenté la ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher. « Je porterai dans les prochains mois une prochaine programmation énergie-climat, qui fixera des objectifs encore plus ambitieux tant il reste du chemin à parcourir », a-t-elle ajouté.

Baisse en « trompe-l'oeil » selon les ONG

Anne Bringault, coordinatrice des programmes au Réseau Action Climat (RAC), estime quant à elle que les baisses enregistrées en 2022 « sont un peu en trompe-l'œil ». Le résidentiel notamment a « beaucoup bénéficié de températures très clémentes sur la dernière partie de l'année, ça ne veut pas dire que ça se reproduirait », note-t-elle auprès de l'AFP. « L'industrie a également subi avec la hausse des prix de l'énergie des arrêts conjoncturels qui ne sont pas réellement des politiques de lutte contre le changement climatique, et qui risquent de ne pas se reproduire », selon elle. L'association s'inquiète par ailleurs de la hausse des émissions dans le secteur des transports, jugeant que ce dernier est « malheureusement encore très dépendant des énergies fossiles ».

La tendance actuelle s'inscrit en effet en décalage avec la baisse nécessaire pour que la France respecte son objectif d'atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050. Elle s'est engagée à réduire ses émissions de 40% d'ici 2030, une ambition qui doit être renforcée pour tenir compte de nouveaux objectifs européens (-55% par rapport à 1990). Selon le Haut conseil pour le climat (HCC), pour atteindre ces objectifs, le pays devrait doubler le rythme de baisse de ses émissions à environ 16 millions de tonnes équivalent CO2 (-4,7%) par an sur la période 2022-2030.

La décarbonation, un parcours jugé complexe par les patrons de PME Si la prise de conscience des patrons de PME et d'entreprises de taille intermédiaire (ETI) sur les enjeux climatiques s'est aiguisée, la décarbonation reste pour eux une course d'obstacles, selon une étude de Bpifrance parue lundi. Aujourd'hui, 35% des dirigeants ont évalué leurs émissions de carbone grâce un protocole reconnu au cours des cinq dernières années, soit plus de deux fois plus qu'en 2020 (16%). Et si la majorité des dirigeants ne l'a pas encore fait, ils sont 72%, contre 46% en 2020, à pouvoir affirmer avoir réduit ces émissions. Les trois quarts se plaignent malgré tout de « lourdeurs administratives » et presque autant déplorent un « manque de moyens de financiers pour absorber les investissements nécessaires ». Autre frein de taille au verdissement de la production: les investissements exigés sont très largement perçus comme risqués et non rentables. Enfin, 44% des dirigeants considèrent « qu'il leur est impossible de diminuer significativement les émissions carbone » de leur entreprise « car celles-ci sont principalement le fait des (leurs) fournisseurs et clients ».

Avec AFP