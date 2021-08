Nucléaire : débuté en 2005, le calvaire de l'EPR finlandais joue les prolongations

L'EPR finlandais n'entrera commercialement en service qu'en juin 2022 et non en mars 2022. Au total, le chantier accumule plus d'une décennie de retard. Alors que les deux autres chantiers d'EPR menés en Europe collectionnent également déboires et surcoûts, un EPR chinois a récemment été mis à l'arrêt. Seul un réacteur de ce type est désormais en service dans le monde. Malgré ces déconvenues à répétition, EDF espère vendre de nouveaux EPR, notamment en Inde et en Pologne, qui misent sur cette électricité décarbonée pour améliorer leur bilan climatique.