Enfin ! Après 13 ans de retard, un réacteur nucléaire EPR d'Olkiluoto en Finlande de conception franco-allemande a été mis en service dimanche afin d'y couvrir un tiers des besoins en énergie, a annoncé son exploitant, le groupe TVO. Le réacteur aurait dû commencer à fonctionner dès le mois de décembre mais son activation avait dû être repoussée plusieurs fois lors de sa période d'expérimentation. « Les essais sont terminés et la production d'électricité régulière a commencé aujourd'hui », a déclaré TVO dans un communiqué. « A partir de maintenant, environ 30% de l'électricité finlandaise est produite à Olkiluoto », si l'on ajoute les centrales Olkiluoto 1 et Olkiluoto 2, qui fonctionnent depuis plus de 40 ans, a-t-il précisé. Cette mise en service opérationnel devrait permettre de montrer l'efficacité et les performances d'un réacteur EPR.

Lors de la phase d'essai de production fin 2022, une des trois valves de sécurité du réacteur OL3 d'Olkiluoto, dans le sud-ouest de la Finlande, construit par Areva et Siemens, s'était avérée défectueuse. La construction du réacteur de 1.600 megawatts a débuté en 2005 et avait, lors des expérimentations, atteint pour la première fois en septembre sa pleine capacité opérationnelle. Selon nos informations, les derniers retards du réacteur EPR étaient de la responsabilité de Siemens, plus précisément de la turbine fabriquée par le groupe allemand. Cette turbine « a constitué les derniers retards », a-t-on expliqué à La Tribune. La mise en service du réacteur OL3 d'Olkiluoto intervient au moment où l'Allemagne, divisée, a mis à l'arrêt samedi ses trois derniers réacteurs nucléaires.

Le nucléaire, un enjeu crucial pour la Finlande

Selon TVO, l'EPR a déjà fourni environ 14% de l'électricité de la Finlande pendant sa phase d'expérimentation. Développé à l'origine par la France et l'Allemagne, ce modèle d'EPR (réacteur pressurisé européen) a été conçu pour relancer l'énergie nucléaire en Europe après la catastrophe de Tchernobyl en 1986, en étant présenté comme offrant une puissance plus élevée et une meilleure sécurité. Sa construction a cependant représenté un casse-tête technique et pas uniquement en Finlande. En France, la construction de l'EPR de Flamanville (nord), entamée en 2007, a aussi été affectée par de très importants retards. La coopération entre la France et l'Allemagne « n'est pas allée dans le sens de la simplification » en raison d'une juxtaposition « des exigences de chacun des partenaires ». Pour pourtant, deux réacteurs ont été mis en service en Chine.

L'achèvement d'OL3 est très important pour la Finlande. Il va permettre à Helsinki de disposer de 1.600 MW supplémentaires d'énergie non fossile pour un besoin urgent destiné à la consommation domestique, selon TVO. Ce projet a également « fourni à la Finlande une quantité considérable de savoir-faire nouveau en matière de mise en service dans le domaine de l'énergie nucléaire », a estimé le producteur d'électricité finlandais. La mise en service d'OL3 est même devenue cruciale pour la Finlande avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie qui a déclenché un bouleversement des marchés européens de l'énergie. « Fin 2022 et début 2023, de nombreux saunas électriques sont restés froids. Cela signifiait que la situation en Finlande était grave », a expliqué TVO. Mais avec l'énergie nucléaire, entre autres, la Finlande est l'un des pays où le prix de l'électricité a été le moins cher pour l'électricité en 202, la Suède étant le pays le moins cher.