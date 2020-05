Total doit sortir des énergies fossiles, c’est une question de survie

Plusieurs supermajors pétrolières se sont engagées à atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050. Ces engagements découlent de la pression exercée par des actionnaires, inquiets du risque qu'elles portent dans un monde bas carbone. Le mois dernier, un groupe de 11 investisseurs a brisé le silence qui préservait Total de toute pression actionnariale publique. L'objectif leur résolution vise à ce que le groupe adopte des objectifs de décarbonation absolue de ses émissions afin d'aligner ses activités sur les objectifs climatiques de l'Accord de Paris. C'est une opportunité de court terme compte-tenu des prix actuels du pétrole et une question de survie à long terme !

Lire aussi : Des actionnaires de Total lui demandent d'en faire plus sur le climat

L'accord de Paris: un objectif de réduction absolue des émissions et de neutralité carbone à long terme

Plus universel que son prédécesseur le Protocole de Kyoto, l'accord de Paris est marqué par la nécessité d'une neutralité carbone au cours de la seconde moitié du siècle pour limiter la hausse de la température bien en-dessous de 2°C et au plus proche de 1,5°C. La neutralité carbone implique une réduction à zéro en net des...