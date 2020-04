Des actionnaires de Total lui demandent d'en faire plus sur le climat

Cette fois-ci, ce ne sont pas des ONG qui mettent la pression sur Total. Mais ses propres actionnaires. Mercredi 15 avril, un groupement de onze investisseurs européens a demandé au groupe pétrolier français d'en faire plus pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Et ainsi de se conformer aux objectifs de l'accord de Paris, qui vise à limiter d'ici à 2100 le réchauffement climatique à 1,5°C par rapport à la période préindustrielle.

"Nous considérons que le secteur pétrolier doit jouer un rôle déterminant dans la transition énergétique", justifient ces actionnaires, qui détiennent en cumulé 1,35% du capital de Total et dont font partie les branches de gestion d'actifs du Crédit Mutuel et de La Banque Postale. Ils prévoient de déposer une résolution lors de la prochaine assemblée générale, qui doit se tenir le 29 mai.

Dans ce texte, le groupement demande à l'entreprise d'aligner "ses activités avec l'accord de Paris", ce qui doit notamment la contraindre à "cesser l'exploration et l'exploitation de toutes nouvelles réserves d'hydrocarbures". Les investisseurs réclament également que Total précise son "plan d'actions à moyen et long termes assorti d'étapes intermédiaires", ainsi que "les moyens déployés" pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre.

La résolution préconise, en outre, que ces objectifs ne portent pas seulement sur les émissions liées aux activités de Total. Mais qu'ils incluent également les émissions indirectes provenant de la consommation de ses produits, par exemple l'essence achetée par les automobilistes. Celles-ci représentent "85% des émissions de gaz à effet de serre de Total", fait valoir le groupement d'actionnaires. Comme les autres grands groupes pétroliers, la société refuse toujours de prendre en compte ces émissions.

"Stranded assets"

Pour convaincre les autres actionnaires de soutenir leur résolution, les onze actionnaires avancent aussi un argument financier: les investissements dans les énergies fossiles risquent de devenir des "stranded assets", c'est-à-dire des actifs aujourd'hui surévalués, qui risquent de perdre de leur valeur en raison de la lutte contre le réchauffement. Une menace qui a déjà poussé des géants de la finance à verdir leur porte-feuille, à l'image de BlackRock, le plus important gestionnaire d'actifs du monde.

"Total est le premier émetteur de gaz à effet de serre du CAC 40", rappelle Lucie Pinson, directrice de l'ONG Reclaim Finance. Et nombreux sont ceux qui lui reprochent de ne pas en faire assez, dénonçant des objectifs internes peu ambitieux et incompatibles avec la trajectoire fixée en 2015 lors de la COP 21 de Paris. Pour s'inscrire dans cette trajectoire, le groupe français va devoir abaisser sa production de 35% et ses émissions de 40% au cours des 20 prochaines années, selon une étude publiée fin novembre par le think tank britannique Carbon Tracker.

Face aux critiques, Total met en avant ses investissements dans l'éolien, le solaire ou encore le stockage d'électricité. De "petits changements à la marge" et "des effets d'annonce", dénonce Edina Ifticene, chargée de campagne pétrole pour Greenpeace France. Contrairement à certains de ses rivaux, Shell, BP ou encore Repsol, le groupe français ne s'est par ailleurs pas engagé à atteindre la neutralité carbone d'ici à 2050, notamment en mettant en place des mécanismes permettant de capturer le CO2 émis.