TotalEnergies appelle ses actionnaires à voter contre une résolution climatique « contraire aux intérêts du groupe »

Le conseil d'administration de TotalEnergies va-t-il suivre les consignes du groupe d'hydrocarbures ? Ce dernier a recommandé, ce vendredi, à ses actionnaires de voter contre une résolution climatique. La raison : elle est jugée « contraire aux intérêts du groupe, de ses actionnaires et de ses clients ».

Cette résolution consultative, qui doit être présentée en assemblée générale le 26 mai prochain, émane de l'organisation d'actionnaires activistes Follow This. Celle-ci demande à TotalEnergies d'aligner ses objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre sur l'accord de Paris sur le climat pour 2030, en visant spécifiquement ses émissions indirectes de CO2.

Autrement dit : de s'assurer que les émissions liées à l'utilisation du pétrole, du gaz, ou du carburant par ses clients, dites émissions de Scope 3 dans le jargon, soient elles-aussi « alignées avec l'Accord de Paris », qui vise à limiter le réchauffement climatique en dessous de deux degrés et si possible à 1,5°C par rapport à la période 1850-1900.

Mais le groupe n'est pas de cet avis. Il a donc invité ses actionnaires à « voter contre la résolution » déposée par Follow This qui a bien été inscrite à l'ordre du jour de l'AG par le conseil d'administration réuni jeudi. Néanmoins, TotalEnergies les a encouragés à « voter en faveur de la résolution relative au Sustainability & Climate - Progress report 2023 » qui sera soumise par la direction de l'entreprise.

Une résolution climatique rejetée chez BP

En 2020 déjà, Follow This avait été à l'origine de la proposition de la première résolution climatique contraignante pour TotalEnergies, qui avait recueilli 17% d'approbation. Le groupe n'est pas le seul à voir les objectifs climatiques s'inviter au menu de ses Assemblées générales. Follow This a également porté une résolution climatique lors de l'AG du groupe pétrolier britannique BP à Londres. Parmi cette coalition de 17 investisseurs, qui gèrent ensemble 1.100 milliards de dollars et détiennent près de 1,5% de TotalEnergies, figurent La Banque Postale AM, Edmond de Rotschild AM, La Financière de l'Echiquier, Mandarine Gestion ou encore Sycomore AM.

Mais l'association a échoué à recueillir un nombre suffisant de voix en faveur de sa résolution climatique qui aurait forcé BP à revoir ses plans de transition énergétique pour les rendre plus ambitieux. Elle n'a récolté que 16,75% du total des votes. Réagissant à ce résultat, Mark van Baal, fondateur de Follow This, a affirmé que le groupe « trompait les actionnaires » en présentant ses plans de transitions énergétiques comme étant en ligne avec les objectifs de l'accord de Paris. BP avait annoncé en février, en marge de résultats record, qu'il comptait doper ses bénéfices d'ici 2030 en investissant davantage à la fois dans les énergies renouvelables, mais aussi dans les hydrocarbures, ralentissant le rythme de sa transition énergétique.

Jean-Pierre Clamadieu pas favorable à un « Say on Climate » chaque année

De son côté, le président d'Engie, Jean-Pierre Clamadieu, ne s'est pas montré favorable à l'organisation d'un vote sur la mise en œuvre du « Say on Climate » chaque année. Le « Say on Climate » désigne un vote annuel des actionnaires sur la politique climatique des entreprises cotées. En 2021, seuls TotalEnergies, Vinci et Atos avaient sollicité l'avis de leurs actionnaires sur leur stratégie en matière de transition énergétique. En 2022, douze entreprises françaises cotées ont organisé un tel vote, dont Carrefour, EDF, Engie ou Nexity.

Mais pour le dirigeant d'Engie, ce rythme annuel « n'est pas adapté, car nous manquons aujourd'hui d'un cadre de "reporting" chiffré assez solide pour que cela ait du sens ». « Si vous vous lancez dans une comparaison d'une année sur l'autre, sans méthodologie précise, de nombreux biais compliquent la lecture des résultats. Par exemple, s'il fait froid l'an prochain, la consommation d'énergie augmentera. Il y aura donc plus d'émissions de CO2, quels que soient les efforts que nous fournissons par ailleurs sur le long terme pour les diminuer », a-t-il ajouté.

Alors que l'Assemblée générale d'Engie se tenait le 26 avril, le groupe avait appelé à voter contre une résolution lui réclamant de pouvoir mieux évaluer sa stratégie climat. Elle avait été déposée par seize actionnaires minoritaires représentant 1,9% du capital de l'énergéticien. Sans surprise, la résolution n'a pas été approuvée (66% de votes étaient nécessaires). Néanmoins, elle a recueilli près d'un quart des votes (24,38%), et 75,62% contre.

(Avec AFP)