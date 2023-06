Voiture à hydrogène : la « plus grande station d'Europe » a ouvert ses portes à Paris

Environ 400 pleins de voiture : telle est la capacité quotidienne de la station de production et de distribution d'hydrogène qui a été inaugurée ce mercredi à Paris. Une tonne d'hydrogène précisément pour cette infrastructure, installée Porte de Saint-Cloud. Présentée comme la plus grande d'Europe, c'est la première dans la capitale à produire cette énergie directement sur le site.

À l'initiative de ce projet, la startup HysetCo, détenue par Air Liquide, Toyota, Kouros et TotalEnergies. « Si nous sommes réunis ici pour célébrer ce projet remarquable, c'est pour développer et illustrer concrètement une solution de mobilité zéro émission », a mis en avant son président, Loïc Voisin.

Cette station s'ajoute à trois postes de recharge déjà en fonctionnement en région parisienne, à Roissy, Orly et porte de la Chapelle, alimentés par Air Liquide. L'ensemble forme désormais le premier réseau français de distribution ouvert au public.

Objectif : une flotte de 600 véhicules fin 2023

Actuellement, plus de 350 véhicules loués à des chauffeurs de taxi par HysetCo roulent à l'hydrogène en Ile-de-France, a expliqué Camille-Léa Passerin, directrice du développement de la startup. Avec cette station, cela « permet d'envisager de continuer à développer notre flotte », pour arriver à environ 600 véhicules à la fin d'année, a-t-elle ajouté.

HysetCo veut également développer son maillage pour que ses infrastructures soient prêtes pour les Jeux Olympiques 2024, a précisé Camille-Léa Passerin. La startup entamera dès le mois prochain la construction d'une future station au Bourget et compte sur « au moins 12 stations » en Ile-de-France pour 2024, selon Camille-Léa Passerin.

Selon l'association France Hydrogène, jusqu'à 225 stations de recharge pour véhicules à hydrogène pourraient voir le jour en France d'ici à 2025.

Une demande vouée à se démultiplier

Selon Engie, la demande en hydrogène sera multipliée par 8 d'ici 2050. Dans un document de travail rendu public mercredi par le journal Le Monde, le Secrétariat général à la planification écologique (SGPE), qui dépend de Matignon, souligne le besoin de développer la production d'hydrogène vert à 10 GW d'électrolyseurs installés en 2035, contre 6,5 GW prévus en 2030.

S'il est important d'augmenter la production, il faut aussi en parallèle réduire la consommation en mettant en place des actions de sobriété. Et augmenter l'efficacité de l'énergie, à savoir moins en consommer pour le même service rendu. C'est aujourd'hui « le parent pauvre », regrettait la semaine dernière l'Agence internationale de l'énergie (AIE).

« Quand on parle d'énergie propre, les États pensent encore souvent renouvelables, solaire, hydrogène... C'est important, mais il faudrait penser plus aussi à la manière dont on utilise l'énergie », a souligné Brian Motherway, responsable Efficacité à l'AIE.

L'efficacité de l'énergie a globalement augmenté de 2,2% l'an dernier, quatre fois le taux des deux années précédentes, selon l'agence. Il faut aller encore plus loin et doubler ces progrès : les relever à 4% par an, pour réduire d'un tiers d'ici à 2030 la demande mondiale d'énergie et les émissions de CO2 du secteur, conformément au scénario de neutralité carbone à l'horizon de 2050 destiné à protéger le monde des pires effets du réchauffement.

(Avec AFP)