Le premier actionnaire d'Eramet veut le départ de la PDG Christel Bories

La famille Duval, première actionnaire du groupe minier français Eramet, a écrit à l'État actionnaire pour demander le départ de la PDG, Christel Bories, dévoile mercredi le quotidien financier "L'Agefi" dans son édition en ligne.

"La famille Duval, premier actionnaire d'Eramet devant l'État, pousse pour le départ de Christel Bories, la PDG du groupe minier", écrit L'Agefi, qui cite plusieurs sources non identifiées.

Selon celles-ci, les Duval ont écrit à l'Agence des participations de l'Etat (APE) pour appuyer leur demande.

"Détentrice d'un peu plus de 36% du capital via les sociétés Sorame et Ceir, la famille Duval est remontée contre la gestion des dossiers de la Société Le Nickel et d'Aubert & Duval, deux filiales d'Eramet en grandes difficultés", souligne l'Agefi.