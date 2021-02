L'avenir d'Aubert & Duval se joue dans les prochaines semaines

Les prochaines semaines seront décisives pour l'avenir d'Aubert & Duval, la filiale d'Eramet spécialisée dans les alliages haute performance. Les discussions avancent "bien" entre le groupe minier et le consortium composé d'Airbus, de Safran et du fonds d'investissement aéronautique Ace Aéro Partenaires, géré par ACE Management (groupe Tikehau Capital), confie-t-on à La Tribune. Et selon des sources concordantes, une offre engageante doit être remise à Eramet dans les prochains jours.

Cette offre devrait arriver sur le bureau de la PDG d'Eramet Christel Bories entre la mi-mars et la fin mars. Une offre qui va tenir compte de la restructuration à venir d'Aubert & Duval (A&D), estimée à 130 millions d'euros environ. La PDG d'Eramet avait déjà reçu en décembre dernier une offre indicative, qui avait permis de...