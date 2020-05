Air France gardera "La Navette" malgré l'arrivée de Transavia sur le domestique

Dans le plan de reconstruction du groupe Air France que prépare la direction, la filiale low-cost Transavia France aura un rôle majeur. Alors qu'Air France et HOP vont voir leur activité diminuer sur le réseau court et moyen-courrier, Transavia est appelée à se développer fortement. Selon nos informations, lors d'une visioconférence qui s'est tenue le 15 mai dernier avec les salariés de Transavia, Ben Smith et Anne Rigail, respectivement directeur général d'Air France-KLM et directrice générale d'Air France, ont détaillé les grandes lignes de la stratégie qu'ils comptaient mettre en oeuvre pour redresser le réseau intérieur français, structurellement déficitaire depuis des années. Aujourd'hui interdit par des accords de périmètre entre Air France et sa filiale, le développement de Transavia sur cette partie du réseau est au cœur de leur projet.

