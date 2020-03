Air France : Transavia et HOP suspendent la totalité de leurs vols

Alors que la majorité des compagnies aériennes ont prévu d'exploiter encore quelques vols, Transavia, la filiale low-cost d'Air France, et HOP, la filiale régionale, rejoignent la liste des compagnies qui vont arrêter complètement leur activité, comme Austrian Airlines (jusqu'à fin mars), Brussels Airlines ou encore La Compagnie (mi-avril). Le PDG de HOP, Pierre-Olivier Bandet l'a indiqué à ses salariés dans un courrier que La Tribune s'est procuré.

"L'activité aérienne de HOP va continuer de se réduire fortement pour être totalement suspendue d'ici à la fin de la semaine. Ce sera aussi le cas pour Transavia France", a-t-il expliqué.

Aucune date de reprise n'a été indiquée.

Air France maintient quelques vols

Vendredi, lors d'un comité social économique (CSE) extraordinaire, la direction présentera des mesures de réductions de coûts et notament de chômage partiel. Air France de son côté va maintenir quelques vols domestiques, vers les DOM et l'Afrique. La compagnie a prévu de réduire son activité long-courrier de 90% et de 95% pour les court et moyen-courriers.

