CMA CGM négocie le rachat de la compagnie La Méridionale

CMA CGM poursuit sa stratégie d'expansion, à coup de croissance externe. L'armateur est en négociations avancées pour racheter la compagnie La Méridionale, qui effectue des liaisons vers la Corse et le Maroc depuis Marseille, a indiqué mercredi une source proche du dossier. Le transporteur Stef, le propriétaire actuel de la Méridionale, est entré en discussion pour céder la compagnie qui assure des liaisons de passagers et de fret. La procédure d'information-consultation du comité social et économique (CSE) doit être lancée bientôt à La Méridionale, qui compte 600 salariés, a indiqué cette source, confirmant une information du journal Le Marin (groupe Ouest France).

Le rachat de ces bateaux qui s'amarrent au pied de la tour CMA-CGM à Marseille marquerait un retour de l'armateur dans le transport maritime de passagers, depuis la cession du croisiériste de luxe Ponant en 2015.

La Méridionale a obtenu fin 2022 avec Corsica Linea le renouvellement de sa délégation de service public sur ces liaisons, jusqu'en 2029.

La maison mère Stef avait nommé en janvier à la tête de La Méridionale un nouveau directeur général spécialisé dans les restructurations. Guillaume de Feydeau, a pour mission de « bâtir un nouveau plan stratégique, notamment pour les lignes vers le Maroc qui restaient en deçà des prévisions », avait indiqué Stef fin janvier.

Sollicités par l'AFP, le groupe dirigé par Rodolphe Saadé n'a pas fait de commentaire et Stef n'a pas réagi dans l'immédiat.

Diversification tous azimuts

L'opération est en tout cas dans la droite ligne de l'offensive menée par l'armateur pour diversifier ses revenus. Parallèlement à son activité maritime, le groupe a en effet l'objectif de devenir un des leaders mondiaux de la logistique à 360°, jusqu'ici principalement sur des activités B2B.

En avril 2022, le groupe marseillais a racheté le transporteur français d'automobiles Gefco en avril, profitant de l'éviction de son actionnaire russe dans le contexte de la guerre en Ukraine. Il avait aussi mis la main sur le Français Colis Privé en début d'année, pour se développer sur la logistique du dernier kilomètre, une corde qui manquait à son arc. L'armateur a également apporté 25 millions d'euros d'argent frais à Brittany Ferries. Dernièrement, le géant est aussi entré au capital de la startup NetZero, spécialisée dans la capture et la séquestration du carbone atmosphérique. Enfin, en 2022, elle est entrée au capital d'Eutelsat, l'opérateur de satellites.

En 2022, engrangeant des profits records, CMA CGM a profité de la surchauffe du transport maritime et de la désorganisation des chaînes logistiques mondiale du monde post-Covid qui a tiré le prix de ses services à la hausse.

