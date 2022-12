Avec plus de 10% du capital d'Eutelsat, CMA CGM accélère dans la logistique spatiale

Porté par une puissante reprise économique post-Covid doublée d'une grande désorganisation des chaînes d'approvisionnement (supply chains), une conjoncture qui a fait bondir les prix du fret maritime, CMA CGM, comme les autres majors mondiales du transport de marchandises, a engrangé des profits record. Une cagnotte que l'armateur investit tous azimuts, dans la presse (en rachetant La Provence) mais surtout en étendant son empire maritime désormais sur terre et dans les airs (prise de participations dans Air France-KLM ou rachat de logisticiens comme Colis Privé, Gefco...). Mais l'espace fait aussi partie de ses nouvelles priorités.

Après avoir discrètement racheté des parts du capital d'Eutelsat depuis la fin 2021 en restant sous les 5% jusqu'à cet été, la compagnie de transport maritime CMA CGM a apparemment décidé de sortir du bois. Elle a déclaré avoir franchi le 13 décembre le seuil de 10% du capital de l'opérateur de satellites, détenant précisément 10,43% des droits de vote d'Eutelsat, selon l'annonce ce mercredi de l'Autorité des marchés financiers (AMF).

« Ce franchissement de seuils résulte de l'exercice par la société CMA CGM Participations de l'option pour le paiement en actions nouvelles de la société Eutelsat Communications du dividende distribué par la société Eutelsat Communications », précise l'AMF dans un communiqué publié mardi soir.

Des partenariats avec les grands acteurs du spatial depuis 2021

L'armateur marseillais a commencé à concrétiser son intérêt pour le spatial il y a un peu plus d'un an, en nouant des partenariats avec les principaux acteurs de cette filière : le CNES en juin 2021, Thales AleniaSpace en novembre 2021, et en investissant « récemment » dans le capital d'Eutelsat, « afin de poursuivre cette réflexion et développer des solutions innovantes ».

Après avoir revendiqué « poursuivre sa transformation stratégique avec des acquisitions ciblées, pour une offre logistique complète et cohérente », l'armateur explique que sa stratégie participe d'une réflexion « pour identifier, concevoir et développer des solutions innovantes au service du transport maritime et de la logistique, notamment autour de la connectivité qui implique des moyens satellites et spatiaux », selon le communiqué pour ses résultats financiers du 2e trimestre 2022, publiés le 2 septembre dernier.

En juin 2021, lors de la signature d'un partenariat de cinq ans le CNES et CMA CGM déclaraient ainsi leurs ambitions conjointes :

« Ce partenariat de cinq ans doit permettre, à partir des expertises respectives du CNES et du Groupe CMA CGM, d'identifier, concevoir et développer en commun des solutions innovantes au service du transport maritime, de la logistique et de l'activité spatiale. »

CMA CGM approuve la fusion entre Eutelsat et OneWeb

Avec cette prise de participation dans Eutelsat, CMA CGM entre de plein pied dans les grandes manoeuvres mondiales pour la maîtrise de l'espace, approuvant explicitement la stratégie de fusion en cours de l'opérateur de satellites avec OneWeb.

Pour rappel, le 15 novembre dernier, Eutelsat, a annoncé avoir signé avec le britannique OneWeb "l'accord définitif" de leur rapprochement, qui doit donner naissance à un géant européen dans la course à l'internet depuis l'espace.

Côté Bourse, l'action Eutelsat, chahutée depuis plusieurs mois avec l'annonce de sa fusion avec le britannique OneWeb fin juillet, grimpait de 1% vers 10H30 mercredi, à 7,04 euros.

(avec AFP)