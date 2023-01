Grève contre la réforme des retraites : trafic « très perturbé » dans les métros et RER jeudi

« Un jeudi de galère ». C'est ainsi que le ministre délégué aux Transports, Clément Beaune a qualifié le jeudi 19 janvier, journée de grève contre la réforme des retraites.

Les perturbations s'annoncent particulièrement importantes dans les transports. Ce mardi, la RATP a, en effet, annoncé un trafic « très perturbé » sur son réseau. Dans le métro, trois lignes, 8, 10 et 11, seront totalement fermées. Dix autres, les lignes 2, 3, 3bis, 5, 6, 7, 7bis, 9 et 12, seront « exploitées partiellement » ou ne fonctionnant qu'aux heures de pointe, précise le réseau de transport parisien. Sur la ligne 4, 1 train sur 2 circulera aux heures de pointe et 1 sur 4 en heures creuses. Le trafic sera normal sur les lignes automatiques 1 et 14, mais avec un risque de saturation.

Côté RER, pour la partie gérée par la RATP, on ne comptera qu'un train sur 2 aux heures de pointe pour le RER A et 1 train sur 4 en heures creuses, avec une fin de service aux alentours de 21h00. Seul 1 train sur 2 circulera aux heures de pointe sur la partie sud du RER B exploitée par la RATP.

Du côté de la SNCF qui annonce également « une circulation très fortement perturbée » avec un train sur trois sur les RER A et B ainsi que sur les lignes de transilien H et U. En outre, « l'interconnexion est suspendue en gare de Paris Nord ». Un train sur dix est à prévoir sur les RER C, D et E. Sans compter que, sur le RER C, les trains circuleront uniquement sur la branche Sud depuis Paris-Austerlitz. Sur le RER D, l'interconnexion est suspendue entre Chatelet et gare de Lyon et il n'y aura pas de trains entre ces deux gares. Sur la ligne J, les trains ne circuleront pas sur l'axe Paris-Ermont et sur la ligne P, les trains ne circuleront pas sur l'axe Paris-Meaux. Il n'y aura, en revanche, aucun train en circulation sur la ligne R.

De fortes perturbations sont également à attendre pour les bus. Une circulation en moyenne de 2 sur 3 est attendue, à Paris et en petite couronne. Quant aux tramways, le trafic ne sera que « légèrement perturbé » avec une moyenne de 3 sur 4. La SNCF indique que le trafic sera normal sur les lignes de tramways 4, 11 et 13.

De fortes perturbations également attendues sur le réseau SNCF

À l'échelle nationale, la SNCF alerte sur« une circulation des trains très fortement perturbée sur l'ensemble des lignes opérées par SNCF Voyageurs » du fait d'un « préavis de grève [allant] du mercredi 18 janvier à 19H00 au vendredi 20 janvier à 8H00 ». En conséquence, « SNCF voyageurs recommande aux voyageurs qui le peuvent d'annuler ou reporter leurs déplacements prévus ce jour, et de privilégier le télétravail ». En outre, « les voyageurs TGV et Intercités concernés par l'annulation de leur train sont contactés par mail ou SMS à partir d'aujourd'hui, afin d'échanger leur billet sans frais pour un autre train autant que possible ou d'annuler leur billet sur les sites et applications SNCF et être remboursés intégralement ». « Cette démarche est valable pour les voyageurs du jeudi et du vendredi et est à réalisé avant le départ du train », précise encore la SNCF dans un communiqué.

Dans le détail, sur le réseau des TER, un train sur dix en moyenne est à prévoir. Le trafic TER sera fortement perturbé dans toutes les régions, ajoute la SNCF, qui indique que « le détail des plans de transport sera communiqué par SNCF Voyageurs dans chacune des régions ».

Pour les intercités, il n'y aura pas de circulation à l'exception d'un aller-retour Paris-Clermont.

Pour les TGV INOUI, un train sur trois circulera sur l'axe Nord, un sur quatre sur l'axe Est, un sur cinq sur l'axe Atlantique, un sur trois sur l'axe Sud Est et un sur trois pour les OUIGO.

Enfin, le trafic sera quasi-normal sur l'Eurostar, le Thalys mais sera fortement perturbé sur le Lyria.

Les syndicats appellent à « une grève puissante »

Les syndicats ont, en effet, appelé à « une grève puissante ». Et pour cause, la réforme présentée le 10 janvier dernier prévoit la suppression, à terme, des régimes spéciaux, notamment ceux dont bénéficient une partie des personnels de la RATP ( agents de station, agents de sûreté, agents de contrôles et personnels chargés de la maintenance des voies). Ils sont, en effet, autorisés à ouvrir des droits à la retraite dix ans avant les salariés du régime général, soit aujourd'hui 52 ans. Avec un recul de l'âge de la retraite à 64 ans, le leur reculera donc automatiquement. Car le gouvernement souhaite que « le même métier donne droit à la même retraite et nous fermerons la plupart des régimes spéciaux ». De manière générale, « les nouveaux embauchés à la RATP, dans la branche industrie électrique et gazière (EDF, etc), à la Banque de France, les clercs de notaires et les membres du CESE (Conseil économique, social et environnemental) seront affiliés au système général pour la retraite », a précisé le gouvernement.

En conséquence, « ce sera une très très forte mobilisation (le 19 janvier, ndlr). Il faut que ce soit du niveau de 1995, même de 2010 », a ainsi assuré dimanche sur France 3, Philippe Martinez, numéro un de la CGT. Cette dernière « fait tout pour » qu'il y ait plus d'un million de Français au rendez-vous, a affirmé celui qui souhaite également « des grèves dans les entreprises publiques et privées ». Philippe Martinez a précisé se fier au « nombre de cars commandés pour aller aux manifestations », aux « préavis de grève déposés depuis longtemps » dans les services publics et les transports, et aux nombreux salariés « qui nous appellent pour nous demander comment on fait grève ».

Un vol sur cinq annulé à Orly

Dans les aéroports aussi, la situation s'annonce difficile jeudi. En témoigne la demande, ce mardi, de la Direction générale de l'Aviation civile (DGAC) aux compagnies aériennes d'annuler préventivement un vol sur cinq à Orly, en raison d'une grève de contrôleurs aériens dans le cadre de cette journée de mobilisation contre la réforme des retraites. « Les compagnies aériennes doivent réduire de 20% leur programme de vols initialement prévus à l'aéroport de Paris-Orly de 5h00 à 22h30 le 19 janvier », selon une « notice pour les missions aériennes » (NOTAM) publiée ce mardi après-midi par la DGAC.

Celle-ci, dans un communiqué diffusé dans la foulée, a souligné qu'« un préavis de grève national interprofessionnel dans l'ensemble de la fonction publique et le secteur privé a été déposé par plusieurs organisations syndicales pour la journée du jeudi 19 janvier 2023, en France métropolitaine et outre-mer. Ce préavis a été relayé par plusieurs syndicats représentatifs des contrôleurs aériens ». Les vols vers l'Outre-mer, nombreux au départ d'Orly, ne sont, eux, pas concernés par les annulations, au nom de la continuité territoriale.

La DGAC ajoute qu'« en dépit de ces mesures préventives, des perturbations et des retards sont néanmoins à prévoir ». Ces annulations préventives ne préjugent, en effet, pas de l'étendue des perturbations des mouvements d'avions jeudi, car les compagnies elles-mêmes pourraient être touchées par des arrêts de travail, et doivent communiquer séparément leurs prévisions.

« La DGAC appliquera les dispositions du service minimum dans les centres en route de la navigation aérienne (CRNA) et dans les service de navigation aérienne des aéroports où les dispositions réglementaires le permettent », a précisé l'administration. Enfin, « la DGAC invite les passagers qui le peuvent à reporter leur voyage et à s'informer auprès de leur compagnie aérienne pour connaître l'état de leur vol », selon son communiqué.

