Ryanair : Michael O'Leary ne craint pas les grèves et taxe des syndicats de pilotes de "Mickey"

A quelques jours du début de la lucrative saison été, quel patron d'une compagnie de transport aurait pris le risque d'exciter des pilotes syndicalistes en se moquant d'eux ? Personne, à part Michael O'Leary, l'emblématique directeur général du groupe Ryanair. Et encore, le « MOL » d'il y a quelques années. Car avec l'âge, on pensait Michael O'Leary assagi. A 61 ans, dont plus de 30 aux commandes de la compagnie irlandaise, le big boss du groupe semblait en avoir fini avec les phrases chocs. Terminés les paris stupides comme en 2010 lorsqu'il il assurait qu'il courrait nu sur les Champs Elysées s'il perdait dans l'affaire juridique que lançait Air France. Ou encore en 2013 quand il voyait des communistes partout au sein de la Commission européenne.

Calme, posé, il se contentait en public de partager sa vision du transport aérien, un secteur qu'il connaît comme personne, laissant son bras droit et directeur général de la compagnie Ryanair, Eddie Wilson, continuer à envoyer des banderilles à droite à gauche. Et il aura fallu d'un préavis de grève de quelques pilotes pour qu'il montre qu'il était capable de tout, y compris de se moquer des pilotes grévistes.

"Peu de grèves"

Ce mardi, il a taxé des syndicats grévistes de "Mickey", en minimant les menaces de grèves en Espagne, en Belgique et au Portugal pour protester contre la dégradation des conditions de travail des salariés.

"Nous pensons qu'il y aura très peu de grèves, voire aucune, et que ces grèves ne seront remarquées par personne", a-t-il lancé.

"Nous assurons 2.500 vols par jour. La plupart de ces vols continueront à être assurés, même si un syndicat de 'Mickey' fait grève", a-t-il ajouté. Le patron de Ryanair a assuré avoir "conclu un accord avec les syndicats représentant plus de 90% [des] pilotes et [du] personnel de cabine" et que la compagnie poursuivait les négociations.

La compagnie irlandaise a déjà fait face à une grève pour des questions salariales début juin en Italie, et est actuellement en discussion avec des syndicats en Belgique et en France, où la menace d'une grève pour le début de l'été a également été évoquée.

Une telle attitude de Ryanair n'est pas surprenante. En 2018, au lendemain d'une grève en Allemagne qui avait obligé Ryanair à annuler 150 vols et à la veille d'un appel à une grève dans cinq pays européens, Michael O'Leary, avait affiché sa détermination face aux grévistes.

"Nous ne sommes pas EasyJet (sa concurrente britannique, ndlr), nous ne nous écrasons pas à chaque fois que nous sommes sous la menace d'une grève", avait-il déclaré. Il s'était d'ailleurs dit prêt à en affronter d'autres.