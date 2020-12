Climat : Paris veut créer un opérateur de compensation carbone avant les JO

La ville de Paris est "très intéressée" par la mise en place d'un opérateur de compensation carbone. C'est ce qu'a indiqué Paul Simondon, l'adjoint d'Anne Hidalgo en charge des finances, du budget et de la finance verte, à l'occasion du Forum Zéro Carbone, organisé les 10 et 11 décembre par La Tribune et la ville de Paris, à l'occasion du cinquième anniversaire de l'accord de Paris sur le climat.

"Restons en contact car Paris est très intéressée par cette initiative", a déclaré Paul Simondon en s'adressant à Jean-François Fountaine, le maire de La Rochelle qui présentait le fonctionnement d'un opérateur de compensation carbone pour son territoire, mis en place en 2019 via la création d'une coopérative locale du carbone.

La Rochelle comme exemple

La ville côtière, particulièrement exposée au changement climatique et qui a été en grande partie submergée il y a dix ans lors de la tempête Xynthia, a engagé un programme pour atteindre la neutralité carbone sur son territoire. Celui-ci s'articule autour de trois grands axes : la baisse des émissions de CO2, leurs absorptions en agissant sur les marais pour en faire des puits carbone et, enfin, la compensation des émissions résiduelles...