Cop 27 : Abou Dhabi et Le Caire prévoient de développer un méga parc éolien en Egypte

Les annonces de projets internationaux dans les énergies renouvelables se multiplient à l'occasion de la COP 27 qui se tient depuis lundi à Charm el-Cheikh, en Egypte. Comme une réponse au patron de l'ONU, Antonio Guterres, qui a déploré l'inaction des grandes puissances face à la crise climatique, estimant qu'elle s'apparentait à un « suicide collectif ». Ainsi, Abou Dhabi et Le Caire ont annoncé mardi, en marge de la conférence de l'Onu pour le climat, avoir signé un accord portant sur le développement en Egypte de l'un des plus grands parcs éoliens au monde.

Il s'agit d'un projet éolien terrestre de 10 gigawatts (GW) qui produira 47,790 GWh d'énergie propre par an une fois achevé, précise l'agence de presse émiratie WAM qui ne donne pas de calendrier exact. L'accord a été signé par la société émiratie d'énergie renouvelable Masdar et les entreprises égyptiennes Infinity et Hassan Allam Utilities, en présence du président émirati Mohammed ben Zayed et de son homologue égyptien Abdel Fattah al-Sissi.

« L'ampleur de ce mégaprojet (...) - l'un des plus grands parcs éoliens au monde - témoigne des ambitions des Emirats arabes unis et de l'Egypte en matière d'énergies renouvelables, et démontre le statut de Masdar en tant que leader mondial en énergies propres », a affirmé mardi le ministre émirati de l'Industrie, Sultan al-Jaber, cité par WAM. Il devrait permettre de réduire de 23,8 millions de tonnes les émissions de carbone, soit environ 9% des émissions actuelles de CO2 de l'Egypte, selon l'agence.

Par ailleurs, le parc éolien permettra également à l'Egypte d'économiser environ 5 milliards de dollars en coûts annuels liés au gaz naturel et contribuera à créer jusqu'à 100.000 emplois, d'après la même source. « Nous nous efforcerons de faire avancer les progrès réalisés à la COP27, alors que les Emirats arabes unis se préparent à accueillir la COP28 l'année prochaine », a affirmé Sultan al-Jaber. En effet, les Emirats arabes unis accueilleront en 2023 la prochaine édition de la conférence de l'ONU sur le climat.

Cette annonce de projet de méga parc éolien intervient quelques jours après que l'Arabie saoudite et les Emirats arabes unis, parmi les plus grands exportateurs de pétrole brut au monde, ont plaidé pour des investissements dans toutes les énergies, y compris les hydrocarbures. Pas question pour autant de tourner le dos à leurs industries gazière et pétrolière, polluantes, mais largement courtisées ces derniers mois par les pays occidentaux qui cherchent à limiter l'envolée des prix des hydrocarbures, dans un contexte d'inflation mondiale accélérée par la guerre en Ukraine.

« Le monde a besoin de toutes les solutions possibles : ce n'est pas le pétrole ou le gaz, le solaire ou l'éolien ou le nucléaire, mais tout cela en même temps », avait déclaré le ministre émirati de l'Industrie et des Technologies avancées, Sultan al-Jaber, lors d'un salon international sur le pétrole à Abou Dhabi, fin octobre. De son côté, le ministre saoudien de l'Energie, le prince Abdelaziz ben Salmane, avait fait valoir une volonté de travailler sur « l'avenir du mix énergétique » pour mettre en place un système « moderne, sûr, durable et abordable ».

Partenariat stratégique entre le norvégien Equinor et le japonais Hitachi Energy

Les annonces de partenariats internationaux pour la production d'électricité d'origine renouvelable se multiplient un peu partout. Ainsi, mardi, le géant norvégien de l'énergie Equinor et le japonais Hitachi Energy ont annoncé un partenariat stratégique pour développer des projets dans ce domaine. Ils ambitionnent de développer des systèmes de transmission harmonisés pour connecter des parcs éoliens en mer et des installations de production d'Equinor aux réseaux électriques terrestres, selon les communiqués des deux groupes.

Les termes financiers de ce partenariat, qui couvrira tout le portefeuille des technologies et solutions en matière de réseaux électriques de Hitachi Energy, n'ont pas été divulgués. Equinor et ABB ont déjà collaboré ensemble pendant des décennies sur divers projets, dont d'importants sites énergétiques offshore en mer du Nord.

(Avec AFP)