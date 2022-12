En direct du Forum Paris Zéro Carbone 2022

Forum Zéro Carbone Paris

Après un été caniculaire et avant un hiver de sobriété, les villes entrent dans une accélération de leur transition écologique. Pour rester vivables dans un monde à 50 degrés et maintenir un haut niveau de qualité de vie, elles se préparent à des transformations profondes voire radicales. Transports, mobilité, logement, alimentation, la crise Covid a servi de révélateur et de répétition générale des vulnérabilités du fait urbain. Il n'est pas trop tard pour agir dans le cadre des recommandations du GIEC car toutes les solutions existent.

Mais il faut mobiliser ensemble tous les acteurs, élus, secteur public et privé, entreprises et citoyens pour adapter nos usages et nos comportements à ce nouveau monde. Nos modes de vie n'en sortiront pas indemnes. Cette nouvelle édition du forum Paris Zéro Carbone réunira les meilleurs experts pour débattre avec les maires des défis qui attendent nos villes.

A l'occasion de la journée mondiale du climat le 8 décembre, et quelques semaines après la COP 27, nous vous attendons nombreuses et nombreux à l'Hôtel de Ville de Paris pour fabriquer la ville durable et désirable de 2050.

PROGRAMME ET INTERVENANTS

SALLE DES FÊTES

Programme & Intervenants

08h45 : Ouverture

Anne HIDALGO, Maire de Paris

08h55 : Quel réveil écologique en France ?

09h20 : Quelle planification écologique pour le monde urbain de demain ?

09h50 : Les entreprises face à la transition écologique : comment accélérer ?

10h00 : Les mobilités face au carbone

10h20 : L'innovation au service de la décarbonation des villes

10h35 : Vers 50°c : Comment les villes se préparent-elles à vivre avec des températures extrêmes ?

11h05 : Quelles actions concrètes pour des villes inclusives demain ?

11h40 : Quelle planification pour des villes plus autonomes et sobres en énergie ?

12h20 : Palmarès des villes spécial Climat

13h00 : Pause déjeuner

14h30 : Les villes du futur auront-elles soif ?

15h00 : Bois, déchets renouvelables, réseaux de chaleur : les solutions thermiques sont-elles vraiment vertueuses ?

15h30 : Tourisme et transports à l'heure de la sobriété

16h00 : Comment décarboner la logistique du dernier kilomètre ?

16h35 : Ecowatt, la météo de l'électricité pour consommer responsable

16h50 : Vers des bâtiments durables et sobres en énergie

17h20 : Quelle transition juste en France : notre société craquera-t-elle avant la planète ?

18h00 : Agir tous ensemble avec la génération climat

19h00 : Clôture des débats

Lire ici le sondage exclusif IFOP/LA TRIBUNE

Climat : les Franciliens prêts à des sacrifices à condition que les efforts soient partagés par tous