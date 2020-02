L’entreprise titanesque du nettoyage des océans et des rivières

Pourquoi ne pas tenter de nettoyer les océans de la pollution plastique ? À moins de 20 ans, le Néerlandais Boyat Slat se posait déjà la question. Quelques années plus tard, son ONG, The Ocean Cleanup, a mis au point deux prototypes : un bateau équipé d'une barrière pour bloquer l'avancée des déchets dans les cours d'eau, et un entonnoir flottant capable de collecter des ordures dans le « septième continent », le vortex de plastique du Pacifique Nord.

Il n'est pas le seul à avoir relevé le défi. L'engin flottant de 300 mètres de long, baptisé Holy Turtle (tortue sacrée), conçu par SodaStream, un fabricant de machines à soda, a nettoyé en 2018 une partie de la mer des Caraïbes. En France, la start-up H2OPE a mis au point des collecteurs artificiels, appelés River Whales (baleines des rivières), qui peuvent être disposés sur des points stratégiques des cours d'eau. Et l'école d'ingénieurs Estaca travaille sur le projet Green Turtle (tortue verte) : la fabrication d'un robot immergé et « bio-inspiré », pouvant avaler jusqu'à 50 litres de déchets à la surface comme sous l'eau.

La valorisation du plastique ainsi collecté fait, elle aussi, l'objet d'expérimentations. Des bouteilles de...