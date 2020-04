“La crise du coronavirus souligne l’exigence de plans alimentaires nationaux”

Forte dépendance de la main d'oeuvre étrangère, circuits longs sujets aux aléas de la logistique, productions hyper-spécialisées terrassées par la disparition soudaine de certains débouchés... en France, le confinement a révélé de nombreuses failles du secteur agroalimentaire. C'est encore plus vrai au Royaume-Uni, estime Tim Lang, professeur de politique agroalimentaire à la City University of London, qui depuis des années n'a de cesse d'alerter sur la fragilité du système alimentaire britannique, et qui vient de publier un livre consacré à ce ce sujet: "Feeding Britain, Our Food Problems and How to Fix Them" ("Nourrir la Grande Bretagne, nos problèmes alimentaires et comment les résoudre", Penguin Books).

Une dépendance ancienne

Certes, au Royaume-Uni comme en France, les rayons vides des supermarchés au tout début du confinement ont été essentiellement causés par des moments de panique des consommateurs. Il n'empêche qu'en compliquant la circulation des marchandises, la crise rend encore plus inquiétante la principale faiblesse du système alimentaire d'outre-Manche, source...