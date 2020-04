Agroalimentaire : C'est qui le patron ? ! redistribue ses rentrées exceptionnelles

C'est qui le patron ?!, marque de produits alimentaires élaborée par des consommateurs, va partager les rentrées exceptionnelles liées aux achats massifs de la population pendant la crise du coronavirus, et appelle les grands noms de l'agro-alimentaire à en faire autant, selon son créateur Nicolas Chabanne.

"Le coronavirus a eu un effet phénoménal" sur les ventes de la marque, avec "+380% pour les pâtes, +70% pour les oeufs, +40% pour le lait", a expliqué Nicolas Chabanne sur RTL mardi.

Les sociétaires de la marque ont décidé de ne pas "garder" l'argent supplémentaire gagné avec ces ventes, et de créer un fonds qui va aider des indépendants et des petits commerçants à passer la crise du coronavirus, et pour également permettre à des infirmières "à prendre une semaine de vacances" une fois la crise passée, selon M. Chabanne. Il a lancé un appel aux grands noms de l'agro-alimentaire à rejoindre l'initiative.

Plus de 100.000 euros en un mois

"En un seul mois, les gains supplémentaires, c'est plus de 100.000 euros pour une petite aventure comme la nôtre, alors vous imaginez à l'échelle des grands ce que cela peut représenter", a-t-il dit. "Je pense à Panzani, à Barilla, les gens qui font des pâtes, vous imaginez les millions d'euros qui ont pu arriver dans leurs caisses..."

Les aides seront notamment distribuées via le réseau des sociétaires de la marque et via "Bouge ton coq", une plateforme de financement participatif pour des projets de villages de France, selon M. Chabanne.

"C e sera du partage et un équilibre différent qui va devoir se reconstituer"

Il s'est dit convaincu que "le logiciel était en train de changer" dans l'économie, du fait de la crise du coronavirus.

"On sait que la suite, ce sera du partage et un équilibre différent qui va devoir se reconstituer", a-t-il dit.

Née pour assurer une "juste rémunération" aux éleveurs laitiers, C'est qui le patron ?! a lancé en trois ans plus d'une trentaine de produits réputés "bons, sains et responsables". La marque estimait représenter 5% du marché français du lait fin 2019.