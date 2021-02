Miné par la crise sanitaire, le pétrolier Exxon esquisse un timide pas pour le climat

Frappé de plein fouet par la crise sanitaire qui a fait dévisser le prix du pétrole et très en retard sur la transition énergétique, sur laquelle les actionnaires sont de plus en plus exigeants, ExxonMobil accuse le coup. Pour la première fois dans son histoire récente, symbolisée par sa fusion avec Mobil en 1999, la major américaine enregistre une perte annuelle.

Le géant pétrolier, qui fut il y a quelques années la société la plus chère du monde, a annoncé hier avoir subi une perte colossale de 22,4 milliards de dollars (environ 18,6 milliards d'euros) en 2020, contre 14,3 milliards de profits de 2019. Quelques heures plus tôt, l'entreprise britannique BP a, elle aussi, fait état d'une perte abyssale de plus de 20 milliards d'euros, contre un bénéfice net de 4 milliards de dollars en 2019. Vendredi dernier, l'américain Chevron avait, de son côté, indiqué avoir perdu 5,5 milliards de dollars en 2020.

La...