Coronavirus et pollution de l'air : les cinq pistes européennes

Tandis que les autorités se préparent à lever le confinement à travers l'Europe, le continent est à la croisée des chemins : les décisions qui seront prises dans les semaines à venir peuvent rendre nos villes plus vertes, moins bruyantes et plus saines. Mais elles pourraient également nous ramener au monde pollué d'antan; la baisse actuelle de la pollution de l'air deviendrait alors un lointain souvenir. C'est malheureusement ce que l'on observe déjà en Chine, où les habitants préfèrent leur voiture aux transports publics et où la pollution remonte. Un tel retour en arrière serait particulièrement inquiétant car la pollution de l'air aggrave notre vulnérabilité au coronavirus.

Heureusement, nul besoin de réinventer la roue : cinq principales stratégies sont d'ores et déjà mise en œuvre en Europe et ont montré leur efficacité pour lutter contre la pollution de l'air et le changement climatique et pour préparer un avenir zéro-émission comme fixé par le Green Deal Européen. Chacune de ces stratégies permet également de lutter contre le coronavirus.

Repenser le partage de l'espace urbain

Tout d'abord, il s'agit de repenser le partage de l'espace urbain. Multiplier les pistes...