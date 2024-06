François Hollande, le retour de l'ex

Attendre et espérer sont les deux mots qui tiennent lieu de devise au comte de Monte-Cristo dans l'indémodable roman d'Alexandre Dumas. Elle conviendrait à François Hollande. Après sept ans d'attente à ruminer sa vengeance, l'ancien président a signé hier un retour surprise dans la vie politique active en annonçant sa candidature aux législatives.

Dans une campagne qui n'est pas avare en rebondissements, le retour de l'ex-chef de l'État constitue un épisode surprenant et pas le moins intéressant. Comme disait Alfred de Musset, le retour fait aimer l'adieu. D'ailleurs est-il jamais vraiment parti ? Des livres, des apparitions régulières à la télévision. Ces fameuses cartes postales qu'aiment à envoyer ceux que la vie politique a éloignés des responsabilités. Les exemples de Giscard, battu lors de municipales à Clermont-Ferrand, et de Sarkozy, sèchement éliminé lors de primaires, devraient inviter à la prudence l'auteur des Leçons du pouvoir. Certes, se présenter à Tulle peut inciter à ne pas faire dans la dentelle... Et puis le souvenir de la trahison d'Emmanuel Macron est un puissant levier pour revenir dans le jeu politique. Comme il est écrit dans Le Comte de Monte-Cristo, les amis d'aujourd'hui sont les ennemis de demain. Peut-être la France, après avoir désiré un jeune président, aspirera-t-elle à retrouver un homme d'expérience. Pour paraphraser le titre d'une chanson de Tino Rossi, la vie commence à 70 ans, âge qu'il atteindra cet été.

En tout cas, le timing est parfait. Le choix de l'atterrissage en Corrèze, peu risqué. Il imite ainsi un autre Auvergnat, VGE, qui était revenu à l'Assemblée nationale en 1984, trois ans après sa défaite, mais n'a jamais pu retourner à l'Élysée. Avant de lancer son opération pour éviter l'extrême droite, François Hollande a béni la nouvelle alliance électorale à gauche, baptisée le Nouveau Front populaire, sans trop se préoccuper du programme exorbitant voire délirant, au bas mot 150 milliards d'euros - avec des mesures qui tirent un trait sur son propre bilan ! Sans compter les remises en question de son engagement européen. Sur le plan tactique, il a profité de la mauvaise image de Jean-Luc Mélenchon, qui fait figure d'épouvantail pour nombre d'électeurs sociaux-démocrates.

Dans l'immédiat, le tacticien Hollande va s'installer sur l'aile modérée de Nouveau Front populaire. Le résultat des législatives dictera la suite d'un moment politique enfiévré. Hollande à Matignon ? Ses amis voient plutôt un premier acte de candidature pour la présidentielle de 2027. Si le RN ne parvient pas à atteindre la majorité absolue, toutes les combinaisons seront alors possibles. Faut-il vraiment que ce printemps français ait versé dans l'amnésie pour oublier à la fois ce qu'est le parti héritier de l'extrême droite de Jean-Marie Le Pen et voir revenir un François Hollande redevenu certes populaire mais qui fut par sa pratique politique au pouvoir le président le plus rejeté de l'histoire de la Ve République. Preuve qu'Emmanuel Macron, en appuyant sur le bouton de la dissolution, a davantage apporté de la confusion qu'une grande clarification.

