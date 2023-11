L'onde de choc de Crépol

Combien de temps avant que le village de Crépol (Drôme) bascule dans le vote Le Pen ? L'an passé, Emmanuel Macron a recueilli 52 % des voix dans cette commune. À l'évidence si l'élection présidentielle se rejouait ce dimanche, le président perdrait du terrain dans cette ruralité qui se sent abandonnée par l'État et en proie à une insécurité grandissante. La mort de Thomas, 16 ans, poignardé lors d'une rixe dans un bal de village, a choqué les Français. La salle des fêtes de Crépol est devenue la sale défaite d'une jeunesse souvent d'origine étrangère, mal intégrée, shootée à l'hyperviolence des réseaux sociaux et insuffisamment sanctionnée quand elle commet des délits.

Combien de temps avant qu'Emmanuel Macron traduise ses déclarations en actes d'autorité ? De la « décivilisation » (Macron) à l'« ensauvagement » (Darmanin) jusqu'à « tenez vos gosses ! » (Dupond-Moretti), la surenchère des mots contre les maux de la société bat son plein. Hélas, derrière, les bonnes réponses tardent. Celles promises par le chef de l'État après les émeutes urbaines n'ont toujours pas été concrétisées. « L'ordre ! L'ordre ! L'ordre ! », avait-il diagnostiqué à chaud. Depuis, l'attente s'est transformée en impuissance.

Celle-là même que le jeune candidat à la présidentielle n'avait cessé de pourfendre avec son « en même temps ». Confronté aux faits, le pouvoir semble débordé. Bien sûr, Emmanuel Macron a recréé des postes de policiers, de gendarmes et de magistrats par milliers. Bien sûr que l'action contre les dealers, qui pourrissent la vie des cités et maintenant de la ruralité, prend du temps. Dans un discours, mardi, passé inaperçu, Bruno Le Maire est sorti de son couloir économique devant les maires. Le ministre est revenu sur cette demande d'autorité en évoquant sa circonscription de l'Eure, passée de la Macronie au RN lors des dernières législatives. Nommant les choses, il a décrit les « deux plaies qui rongent la société : l'islam politique et le trafic de stupéfiants ». Sans dire comment y remédier.

Combien de temps avant que le gouvernement sorte des circonvolutions sur l'immigration irrégulière ? La question sera demain au cœur des discussions à l'Assemblée nationale avec l'examen du projet de loi du gouvernement. Gérald Darmanin joue gros. S'il a laissé les sénateurs de droite durcir son texte, le ministre de l'Intérieur espère trouver une majorité grâce à l'appoint d'une partie des voix LR. Ce sera le crash test politique de cette fin d'année. Face à la menace des extrêmes, le sursaut est indispensable.