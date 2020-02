Tousse en quarantaine ?

Des médecins diffusent un spray antiseptique sur une femme rapatriée de Chine en Indonésie, le 2 février 2020. (Crédits : Antara Foto/ Reuters)

ÉDITO. Et si le confinement imposé aux millions d'habitants des grandes villes chinoises venait à s'étendre au monde entier ? Même si on n'imagine pas Paris, Londres et New York soumises au même régime que Wuhan et Pékin, les images de ces villes-fantômes alimentent les peurs. Par Philippe Mabille, directeur de la Rédaction.