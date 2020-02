Coronavirus : l’économie chinoise asphyxiée, l'activité mondiale menacée

Des usines fermées, une consommation en berne, des villes entières confinées...l'épidémie du coronavirus a mis un sérieux coup d'arrêt aux principaux moteurs de l'économie chinoise. Ce problème sanitaire pourrait faire chuter la croissance du géant asiatique déjà fragilisée par le coup de frein du commerce mondial. Un mois et demi après l'apparition du premier cas de virus, l'économie chinoise est en alerte alors que la croissance du PIB a ralenti en 2019 à un plus bas de 30 ans (6,1% selon le FMI). "L'impact va être assez significatif sur le premier trimestre en Chine et ailleurs. Pour les transports, les conséquences sont catastrophiques. Sur le volume des transports, il y a eu une chute entre le 8 janvier et le 10 février de 40%. Sur la période du Nouvel an chinois, il y a eu des baisses de l'ordre de 80%" avertit l'économiste de Market Securities, Christophe Barraud. La Banque centrale de Chine a déjà annoncé le 9 février qu'elle allait débloquer 300 milliards de yuans (43 milliards de dollars environ) pour aider les entreprises impliquées dans la lutte contre l'épidémie de pneumonie virale qui a déjà provoqué plus de 900 morts et contaminé des dizaines de milliers...

