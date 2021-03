Pour une neutralité carbone ambitieuse et réaliste

De notion perçue comme abstraite, la neutralité carbone est devenue un véritable objectif et joue désormais un rôle central dans la stratégie des États pour lutter contre le réchauffement climatique. Ainsi, nombreux sont les pays dont nous pouvons saluer l'engagement et l'intention de participer à cet effort collectif, géants asiatiques et États-Unis par exemple, où l'élection de Joe Biden ouvre de nouvelles perspectives.

Si ces premiers pas sont encourageants, ils doivent aller de pair avec le déploiement rapide de solutions efficaces: l'urgence climatique, et les crises sociétales qui en découlent, ne se soucient guère des déclarations médiatiques. Dans tous ces pays, entreprises et territoires sont la clé de voûte du succès de ce nécessaire changement de trajectoire. Une prise de conscience s'établit mais reste encore trop peu accompagnée d'actions concrètes, quand elle n'est pas simplement noyée dans des déclarations aventureuses frôlant le greenwashing.

La...