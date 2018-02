Secret des affaires : les journalistes de La Tribune solidaires de Challenges

La Société des Journalistes de La Tribune apporte son plein soutien à la rédaction de Challenges qui a, fait historique, été contrainte de retirer un article par décision de justice au motif de préserver le secret des affaires.

La seule exigence d'une presse indépendante dans une démocratie mature consiste à rechercher la vérité sans que celle-ci soit entravée par des intérêts particuliers de quelque nature que ce soit, et à plus forte raison s'il s'agit d'intérêts économiques.

A l'heure où notre profession est victime de diverses pressions (économiques ou de déni de légitimité), et alors même qu'un nouveau dispositif législatif est en préparation sur le secret des affaires, La Tribune interpelle les pouvoirs publics afin qu'ils assument leur devoir constitutionnel de protection de la liberté de la presse, et ce, sans entorse. En démocratie, les journalistes ne peuvent être mis en situation d'insécurité juridique quant aux informations qu'ils sont en capacité et en droit de divulguer.