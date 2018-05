50 ans après 68 : la libération des femmes est-elle achevée ?

En Mai 68, les femmes sont bien là, dans les rues, dans les amphis des universités. Pourtant, alors que le temps est à la prise de parole et à la prise de conscience, la question du féminisme est marginalisée, laissée de côté par une majorité masculine qui lui préfère les luttes économiques et sociales. À un moment-clé du 20ème siècle, où sont remis en question les rapports professeur-élève, patron-ouvrier, riche-pauvre, le déséquilibre du rapport homme-femme semble loin d'être la priorité. Les années qui suivent montrent cependant que les idées refoulées ont fini par germer, comme en témoigne la naissance du Mouvement de libération des femmes (MLF), qui émerge publiquement et médiatiquement en 1970.

L'historienne Ludivine Bantigny, le sociologue et philosophe Raphaël Liogier, et la philosophe Bérénice Levet débattent ce soir de l'impact de Mai 68 sur la libération des femmes.