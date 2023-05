Après les avoir fait douter, le numérique réhabilite les managers

Meta a annoncé le ralentissement de ses investissements dans son Métavers pour se concentrer sur l'IA. Un aveu d'échec qui n'a pas vraiment surpris grand monde. Cette annonce est surtout venue confirmer que le Métavers façon Ready Player One n'était pas pour demain. Pour autant, doit-on renoncer à créer de nouveaux environnements de travail, alors qu'il devient de plus en plus difficile d'engager, d'onboarder et de retenir les collaborateurs désormais adeptes du télétravail ?

La quête de l'efficacité dans un environnement professionnel bousculé

Pour les managers cette situation est un véritable casse-tête. Comment collaborer efficacement à distance, lorsque les outils dont on dispose - dossier partagé, messagerie instantanée et visioconférence - sont à la fois frustrants et souvent sources de malentendus. Il est urgent de reconstruire le lien au sein des entreprises, de retrouver pour les managers cette possibilité d'embarquer leurs équipes et de partager des ambitions.

La visio est devenue comme un soin palliatif. Elle contient le manque lié au délitement du rapport humain depuis la pandémie, sans pour autant parvenir à éradiquer cette distance qui s'installe entre les collaborateurs et leur entreprise. Un mal dont souffre aujourd'hui de nombreuses organisations. Le retour au tout présentiel est une option non recevable ; les collaborateurs voulant continuer à profiter de ses avantages - meilleur équilibre vie pro vie perso, moins de transport... - et le top management lui-même souhaitant pérenniser le travail hybride. Dès lors, l'entreprise est-elle condamnée à voir s'effacer sa culture et ses valeurs ?

L'essor des bureaux virtuels : une chance pour le management

C'est là que le rôle du manager est plus essentiel que jamais. Car, c'est lui qui va incarner la vision de la direction et la transmettre à ses équipes. Mais comment réaliser cette mission lorsque l'on croise ses collègues deux fois dans la semaine ? Loin du fantasme, les bureaux virtuels apparaissent comme une solution, qui contrairement au métavers, est déjà accessible. Avec eux, pas besoin de casque 3D, de PC ultra puissant ou de tapis de course. Ils se « contentent » de reproduire sur une Map en 2D, les bureaux de l'entreprise, dans lesquels évoluent les collaborateurs sous forme d'un avatar de leur choix. Naviguer dans ces espaces se révèle à la fois très intuitif et amusant.

On y retrouve des bureaux, des open-spaces, un accueil, des salles de réunions, une cafétaria, etc. Le manager peut remettre en place ces petits rituels qui soudent les équipes. Le matin, il organise une rapide réunion dans le hall d'entrée pour lancer les tâches de la journée. Puis l'équipe se disperse dans son espace de travail avant de se retrouver le soir pour un dernier point. Des rituels qui n'ont l'air de rien, mais qui, au quotidien, change tout.

Le manager, de retour sur le terrain virtuel

La collaboration devient beaucoup plus fluide et simple. Pour se parler, il suffit de rapprocher son avatar de celui de la personne avec qui l'on veut discuter pour qu'instantanément une visio s'ouvre. Cette technologie remet de la spontanéité dans la relation entre les collaborateurs et avec leur manager, qui retrouvent le plaisir d'échanger sans devoir prendre rendez-vous !

La mise en place de ces bureaux virtuels annonce également le retour du management de « terrain ». En organisant un recrutement dans cet espace, le manager va pouvoir s'assurer que le candidat deviendra un collaborateur épanoui dans cet environnement virtualisé. Cette démarche renvoie également une image moderne et innovante de l'entreprise : de quoi séduire des talents très recherchés. Au quotidien, le manager peut y engager très facilement des discussions informelles avec ses équipes, ramenant ainsi de la complicité et de la confiance dans la relation. La gestion de l'humain redevient sa priorité.

Depuis la pandémie, les managers ont du mal à trouver leurs repères dans le nouveau monde du travail. En partageant des bureaux virtuels, ils reprennent leur place aux côtés de leurs équipes pour faire émerger cette intelligence collective si précieuse. Ainsi, loin de la visioconférence qui tue le « travailler ensemble », le management redevient enthousiasmant et utile.