Covid-19  : l'entreprise ne doit pas devenir un bouc émissaire  !

À propos de la Covid-19, on entend ces derniers jours une petite musique aigrelette, pleine de fausses notes. Faute de vouloir mettre en cause certains comportements individuels déviants, faute de remettre en cause certaines décisions publiques, pas toujours compréhensibles ni cohérentes, des observateurs publics ou privés cherchent un bouc émissaire et, oh surprise, se tournent vers les entreprises. Que ce soient les dirigeants, les managers, les responsables des ressources humaines et même les instances sociales, les voilà montrés du doigt.

Des accusations graves et mensongères

Ils seraient coupables de ne pas faire respecter le télétravail, pire, de secrètement lutter contre. Ils encourageraient leurs salariés à le braver et à venir tout de même dans l'entreprise sans que ce soit indispensable.

Voilà tout trouvés les responsables des clusters et de l'emballement des taux de contagion en France de ces dernières semaines. Et tant pis si la ministre du Travail affirme dans les médias - à l'inverse de son homologue des Transports - que ce n'est pas dans l'entreprise que les Françaises et les Français attrapent la Covid-19.

Au-delà de la cacophonie politique, cette accusation à peine larvée est à la fois grave et mensongère. Comment peut-on soupçonner une entreprise de prendre le moindre risque concernant ses salariés alors que ceux-ci sont les créateurs de valeur qui font chaque jour sa croissance et son développement, alors qu'un lien puissant unit une entreprise et ses équipes ?

Cherchons plutôt à montrer des exemples de courage

Ce soupçon est d'autant plus absurde que les conséquences sur l'activité lorsqu'une collaboratrice ou un collaborateur est touché par cette maladie peuvent se révéler importantes voire paralysantes pour tout ou partie de l'entreprise. Le télétravail est toujours privilégié quand il est possible. Mais ce n'est pas toujours le cas à 100% et cinq jours sur cinq, certains salariés pouvant exprimer le besoin de revenir de temps en temps parce que les conditions de travail depuis leur domicile ne sont pas optimales, cela peut être aussi pour préserver leur santé mentale s'ils se sentent isolés.

Entendre de hauts responsables évoquer l'éventuelle responsabilité des entreprises dans l'extension de la pandémie en France est absolument scandaleux alors même qu'elles sont en première ligne dans le combat face à cette crise inédite, sanitaire, économique, sociale, sociétale et que le gouvernement a tenu, dans ce second confinement, à ce qu'elles continuent à poursuivre leur activité vaille que vaille, à la différence des ambiguïtés du premier confinement.

Arrêtez de chercher des boucs émissaires, faute de prendre vos responsabilités. Dans cette conjoncture compliquée, le courage des entreprises, des entrepreneurs, des managers, des salariés devraient être montrés en exemple au lieu de tenter de dresser les uns contre les autres.