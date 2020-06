Crise sanitaire : "les assureurs ont-ils assuré ? " Débat avec Pascal Demurger (Maif)

thecamp, en partenariat avec La Tribune, lance une série de conversation privilégiée en ligne avec des décideurs :"L'après demain se prépare maintenant". Pendant une heure, Olivier Mathiot, Président de thecamp et Philippe Mabille, Directeur de La Rédaction de La Tribune échangent avec un invité. Pour cette seconde édition, nous avons reçu Pascal Demurger, Directeur Général de la MAIF.

Comment le groupe mondial MAIF fait-il face à cette crise sans précédent ?

Décisions fortes et engagées ! Un directeur seul contre tous dans le secteur des assurances ? Les impacts financiers de cette crise et une année "blanche" pour la MAIF ? Le "Care" dans le monde du business, la puissance d'une entreprise à mission, les valeurs et prises de positions personnelles d'un président... Autant de sujets sur lesquels Pascal Demurger a partagé son expertise, ses idées et convictions.