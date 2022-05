Journée de l'Europe : s'inspirer du passé pour résoudre les défis d'aujourd'hui

Les chambres de commerce et d'industrie ont été des acteurs importants de la trajectoire économique de l'Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. Parallèlement, Eurochambres a contribué activement au processus d'intégration européenne, qui est passé d'une coopération sectorielle entre six pays à une union politique et économique complexe reposant sur le plus grand marché unique du monde et englobant 27 États membres. Ce sont des réalisations dont les Européens peuvent être fiers et auxquelles les CCI attachent une grande importance.

S'inspirer des origines de l'Europe

Nous pouvons nous inspirer des origines de l'Europe dans notre recherche de solutions aux défis d'aujourd'hui. L'intégration européenne a commencé par la mise en commun de la production de charbon et d'acier ; en 2022, alors que nous nous efforçons d'absorber les fortes hausses des prix de l'énergie tout en luttant pour la neutralité climatique, unissons-nous de la même manière pour élaborer une stratégie énergétique européenne coordonnée.

D'un point de vue commercial, le stockage stratégique et collectif des réserves énergétiques est judicieux et permettrait également à l'UE de jouer un rôle proactif dans la transition mondiale vers les énergies renouvelables.

En fait, il n'est pas nécessaire de remonter aux années 1950 pour trouver un précédent ; l'UE a prouvé sa capacité d'achats groupés récemment, dans le contexte complexe et extrêmement pressant des vaccins et des équipements médicaux Covid-19. Inspirons-nous de cette expérience afin de trouver des solutions au grave problème de l'énergie.

Examiner les forces et les faiblesses de l'Europe

La journée de l'Europe est l'occasion d'examiner nos forces et nos faiblesses, nos opportunités et nos risques. Il ne peut s'agir d'une réflexion introspective. Au fil des décennies, l'UE est devenue l'une des économies les plus ouvertes sur l'extérieur et un fervent défenseur d'un système commercial multilatéral fondé sur des règles. Ces principes doivent continuer de guider notre action au moment où nous tentons de mitiger l'impact de la pandémie et de la guerre en Ukraine et relevons les défis mondiaux, tels que la transition environnementale. Ils doivent également nous éclairer pour préparer l'UE à faire face à de futures crises.

Le 9 mai 2022, l'Europe est plus importante que jamais. Alors que nous arrivons au milieu du cycle politique de l'UE 2019-2024, il est impératif que la Commission européenne et les co-législateurs restent très conscients des conditions d'affaires difficiles qui demeurent à travers l'Europe au cours de la seconde moitié de la législature actuelle de l'UE.

Tel a été le récent message d'Eurochambres aux présidents von der Leyen, Metsola et Michel. Le réseau des CCI accentuera ses actions auprès des décideurs politiques au niveau européen et national pour préconiser des mesures qui relanceront l'économie et renforceront la compétitivité des entreprises européennes. L'UE a besoin d'une communauté d'entreprises saine et prospère, tout comme les entreprises ont besoin d'une UE saine et prospère.