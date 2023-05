L’entreprise familiale, un modèle d’inspiration pour redonner du sens à la valeur travail

Les interrogations sur le sens du travail et la place qu'il doit prendre dans la vie se posent aujourd'hui plus que jamais après le choc brutal de l'épidémie de Covid-19. Signe majeur des nouvelles exigences du travail : les difficultés d'embauches étaient estimées à 58 % en moyenne en 2022, tous secteurs confondus.

Repenser le contrat entre les Français et le travail représente donc une double urgence économique et sociétale. Dans une société de plus en plus individualisée, où les conditions du travail ont significativement évolué depuis quelques années, l'entreprise familiale porte un modèle qui permet de renouer avec la valeur travail.

En plus de leur vision de long terme, les entreprises familiales, ont aussi l'avantage d'offrir ce qu'attendent désormais les candidats à l'embauche : des valeurs communes, un management de proximité et un engagement sociétal et environnemental. Autant d'éléments leur permettant de fédérer leurs équipes autour d'un projet collectif porteur de sens.

Un projet porteur de sens, structuré autour de valeurs communes

Fortes d'un héritage de plusieurs générations, certaines étant même centenaires, les entreprises familiales pensent à long terme.

Cette vision sur le temps long les préserve des pressions de la rentabilité́ à très court terme et leur a permis de se doter d'une raison d'être et de valeurs claires s'inscrivant dans une histoire qui constitue leur ADN. Ces valeurs, facilement assimilables par les dirigeants et les employés, favorisent la qualité de l'environnement de travail, le recrutement et la fidélisation des talents et permettent aux membres de réfléchir ensemble à l'avenir de l'entreprise.

Un management de proximité, favorisant le sentiment d'appartenance

Le modèle de l'entreprise familiale priorise le développement de la valeur morale associée au travail.

Dirigeants et actionnaires familiaux s'investissent personnellement dans les relations avec leurs collaborateurs, en partageant leurs valeurs. Cette focalisation sur l'humain et cette proximité influent très largement sur l'implication des salariés et le faible turn-over observé dans les entreprises familiales.

Privilégiant une approche humaine et émotionnelle du management, l'entreprise familiale favorise ainsi l'affectio societatis, la cohésion des parties prenantes autour d'un projet commun.

Le circuit décisionnel, souvent plus court et agile, l'indépendance des salariés, les opportunités qu'elles offrent à ceux animés par l'envie d'entreprendre, leur engagement sociétal et environnemental, motivent les jeunes générations qui recherchent une implication accrue de la part de leurs employeurs.

Cette approche permet de promouvoir une culture du travail qui va au-delà de la simple performance économique, en mettant l'accent sur l'engagement, le respect et la loyauté envers les employés, les clients et les partenaires.

Un projet responsable, au service de la société

Historiquement ancrées dans leur territoire, les entreprises familiales possèdent par nature le sens de l'engagement et assument une responsabilité vis-à-vis de leur environnement direct. Sans surprise, elles affichent donc des performances particulièrement élevées en termes de RSE.

Elles sont nombreuses à jouer un rôle structurant à l'échelle régionale. Souvent implantées dans de petites villes, elles sont au centre de l'économie locale et sont sources d'emplois pour un nombre important d'habitants (un emploi sur deux dans les PME et les ETI).

Par ailleurs, les entreprises familiales sont particulièrement vigilantes en matière environnementale. Véhiculant un modèle durable, elles n'hésitent pas à mettre en place des pratiques écoresponsables et à s'engager pour la préservation de leur écosystème.

A l'heure où les conditions et la finalité du travail sont des questions particulièrement sensibles, l'inspiration pourrait donc se trouver du côté des entreprises familiales.