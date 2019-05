L'Europe brade-t-elle les droits sociaux ?

Les Pays-Bas et le Royaume-Uni ont donné ce jeudi le coup d'envoi des élections européennes. Au total, plus de 400 millions d'électeurs votent dans 28 pays pour élire 751 députés européens lors d'un scrutin qui se tient jusqu'à dimanche. Outre les sujets du Brexit et de la montée des populismes, les inégalités sociales tiennent une place importante dans le débat et divisent. Travailleurs détachés, SMIC européen, chômage des moins de 25 ans, égalité des salaires hommes-femmes... L'attente d'une Europe plus égalitaire et plus protectrice se fait pressante. À quel modèle social doit-on s'attendre après les élections du 26 mai ? On en parle avec nos invités du débat, dans "28 Minutes".