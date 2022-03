L'Open Source est l'origine et l'avenir des technologies de l'information

Qui se souvient que dans les années 60 des premiers ordinateurs livrés avec les codes sources de tous les logiciels et le système d'exploitation ? Qui aurait pensé en 1998, à la naissance du mouvement Open Source, que 80% du code source des applications toutes catégories confondues serait Open Source en 2022 (source Gartner)? Et que la plateforme Github réunirait plus de 73 millions de contributeurs actifs ? Si certains entretiennent de vieux mythes et rêvent de le voir disparaître au profit de modèles plus restrictifs, l'Open Source affiche une santé insolente.

« Au cœur d'enjeux majeurs en termes économiques, de souveraineté, de sécurité et d'éthique » comme le rappelle le CNLL (Conseil national du logiciel libre), il séduit aujourd'hui les gouvernements comme les géants de l'informatique et du web (IBM et RedHat, Microsoft et GitHub).

Résolument modernes, le logiciel libre dans les années 80 puis l'Open Source à la fin des années 90, ont été fondés sur des valeurs qui agitent aujourd'hui la société. Il n'a pas attendu l'éveil des consciences pour prôner l'économie collaborative et participative, c'est son essence même. La communauté Open Source est à la fois bénéficiaire et architecte de l'outil : chaque amélioration ou correction de bug apporte une vraie valeur ajoutée et tout l'écosystème s'en trouve renforcé. Un cercle vertueux dans lequel le bien commun n'est pas un vain mot !

L'Open Source n'a pas dû repenser tout son modèle suite aux inquiétudes autour de la sécurité des données ou l'avènement du RGPD : la transparence d'un code ouvert est le meilleur rempart contre les failles de sécurité et la propriété des données garantit une confidentialité renforcée.

Inclusif par excellence, l'Open Source offre une solution robuste librement accessible à tous mais aussi une fenêtre d'expression aux développeurs du monde entier et de tous horizons ! Contribuer à un logiciel Open Source, c'est l'occasion de mettre sa pierre à l'édifice de projets ambitieux, de faire voir et valoir son expertise, apprise ou acquise. L'Open Source se moque des Cvs, des formations ou des origines, il ne voit que des talents... et des solutions.

Mais les vertus de l'Open Source ne s'arrêtent pas là. D'un point de vue purement technique, faire le choix de l'Open Source c'est également se tourner vers la promesse d'un code continuellement amélioré pour offrir une solidité et une performance supérieures à n'importe quel logiciel propriétaire. Un logiciel Open Source n'est ni plus ni moins qu'un logiciel upgradé en permanence : en somme, un code vivant ! Vous pouvez investir autant que vous le voulez dans un logiciel SaaS, il restera toujours un coût final. Alors que plus on investit dans des logiciels Open Source pour les améliorer, plus on crée de la valeur pour le projet, l'entreprise et les utilisateurs.

C'est pourquoi il est crucial, aujourd'hui plus que jamais, de garantir la pérennité du modèle Open Source et de continuer à le faire grandir en nous alliant pour structurer un collectif puissant. C'est tout le sens de notre engagement dans des organisations co-fondées qui portent l'ambition d'un monde Open Source comme la PHP Foundation, OW2 et OSPO.zone. Parce que l'Open Source est un modèle d'avenir et sans doute le seul, nous sommes fiers d'en porter haut et fort les couleurs pour un web toujours plus ouvert.