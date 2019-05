L'UE, un mal nécessaire ou un bienfait décevant ?

Depuis le Brexit, il semblerait qu'un courant eurosceptique s'est développé à travers le Vieux continent. « Semblerait », car, selon l'eurobaromètre réalisé trois mois avant les élections européennes qui se tiendront ce dimanche, 68% des personnes interrogées dans les 27 pays membres jugent que « leur pays a bénéficié de son appartenance à l'Union européenne ». Il faut remonter à la période comprise entre la chute du Mur de Berlin en 1989 et le référendum sur le traité de Maastricht en 1992 pour trouver un niveau aussi élevé. Et, si 27% des Européens considèrent l'UE comme « une chose ni bonne ni mauvaise », avec un taux en augmentation dans 19 pays, on reste loin de la fin de l'UE qu'annoncent certains.

Paradoxalement, si le projet de construction européenne a toujours fait l'objet de vives critiques, il ne soulève pas un grand intérêt, comme l'atteste le taux d'abstention élevé lors des consultations électorales, du moins en France. Ce contraste illustre un certain rapport irrationnel à la politique menée à Bruxelles, bouc émissaire commode. Nombre de responsables politiques en France ont facilement cédé ces dernières décennies à la tentation de mettre sur le dos de l'Union...