La France est de retour ! L'innovation en tête ?

En ce début 2018, l'économie française confirme son retour sur les chemins de la croissance. Pourtant, si la dynamique semble là, il est des réalités qui plombent encore le tableau. L'innovation par exemple ; Alors que chacun en fait sa priorité, politiques, dirigeants économiques, puissance publique... le dernier classement Gobal Innovation Index(1)1 2017 ne place la France qu'en 15e dans la compétition internationale. Assurément nous pouvons et devons mieux faire dans ce domaine !

La France dispose pourtant d'atouts de taille. On le sait depuis longtemps, en France que l'on a des idées, des outils - certains parlent d'arsenal - et des budgets ou leviers financier aussi : il y a bien connu CIR, on peut aussi désormais compter avec le fond de 10 milliards annoncé par le Ministre de l'Economie...

L'innovation est sûrement l'un des termes les plus largement partagés du moment : urgence, priorité, nécessité, réalité, l'heure n'est clairement pas au débat mais bien à la recherche de moyens concrets et autres leviers opérationnels, capable de nous aider à combler notre retard en la matière.

Mais alors, qu'est-ce qui dysfonctionne et fait que la France transforme trop peu son puissant capital scientifique et technologique en innovations industrielles, en avantage compétitif économique sur les marchés internationaux ? A y regarder de près, tous les ingrédients de la recette d'innovation pour transformer et moderniser nos industries et booster toute notre économie semblent bien là :

Des champions industriels capables de tirer tout le monde vers le haut,

Des PME à fort potentiel de création de valeur pour la nation,

Une French Tech qui s'impose progressivement,

D'importants budgets R&D dans les entreprises,

Des dispositifs financiers d'incitations... et des fonds de soutien,

Des laboratoires et équipes de recherche scientifique parmi les plus éminents au monde,

De multiples structures et réseaux déployés pour accompagner, aider, à ces transferts et transformations,

... bref, les acteurs, les outils, tout est là. Peut-être que le dernier maillon manquant pour créer ce cercle vertueux ce sont finalement les réflexes ! Ce qui nous pénalise encore c'est notre difficulté à casser les silos, à croiser les cultures.

La transversalité économique est en route, les logiques partenariales public-privé le sont aussi, mais il reste beaucoup à faire pour se doter d'une culture commune à la croisée de mondes qui se sont construits longtemps en parallèle. Il faut encore lever les barrières, et jeter des passerelles pour connecter nos écosystèmes : la recherche académique et le monde de l'entreprise. C'est là que se joue l'innovation : à la rencontre de ces deux sphères si éloignées et pourtant si légitimes à travailler ensemble.

C'est un changement culturel qu'il nous faut aboutir et c'est donc long. Les Carnot(2) ont été créés pour cela il y a plus de 10 ans, précurseurs d'un mouvement aujourd'hui stratégique, et pas à pas, ils ont tissés et noués des liens précieux et fructueux avec les entreprises. Tout cela est constructif et éminemment positif mais le temps s'accélère et ce mouvement de fond peut sembler lent et frustrant face à l'urgence qui se joue au plan « business » pour les entreprises. Alors que la ressource en Recherche & Innovation est proche et qu'elle est immense, il suffirait presque de tendre la main pour que les travaux des uns profitent au succès des autres !

La recherche publique se transforme depuis quelques années déjà pour se rendre accessible et s'adapter aux besoins des industriels, des PME dont on sait qu'elles sont un fort bastion d'innovation et puis aussi des start-ups. La nouvelle recherche publique pour une industrie performante est là : à nous, les Carnot, de nous rendre plus présents, plus visibles, plus ouverts encore. Aux entreprises, à la French Fab et à la French tech, de n'avoir pas peur de mettre le pied dans nos labos, d'utiliser nos technologies... leurs innovations de demain sont peut-être et surement déjà là !

Philippe Véron est président des Carnot, directeur de l'institut Carnot ARTS et professeur Arts et Métiers ParisTech.

NOTES

1. GII. l'Indice mondial de l'innovation, a été créé en 2007 par l'Université de Cornell, l'INSEAD et l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI).

2. Les Carnot sont un réseau de 38 structures de recherche publique au service de la R&D des entreprises