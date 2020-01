Les startups, maillons forts d’une autonomie stratégique européenne

La vente survenue récemment de deux fleurons technologiques français, Latécoère et Photonis, serait, il y a encore peu, restée hors radars (lire page 17). Mais les temps changent. Inquiets de voir partir dans des mains étrangères des technologies qu'ils estimaient essentielles pour la défense en France, 17 députés, ont interpellé en fin d'année dernière le Premier ministre. « Notre autonomie stratégique repose sur notre aptitude à maîtriser des compétences scientifiques, technologiques et industrielles clés », ont-ils lancé à Édouard Philippe. Le refrain n'est pas nouveau. Mais il a clairement repris de la vigueur depuis quelques mois.

Les craintes que soulèvent les Gafa, grands ordonnateurs de nos vies digitales, ou Huawei, suspecté de mettre en danger la confidentialité des données véhiculées par la 5G, comptent beaucoup dans cette prise de conscience. Il en va de même de la bataille pour le leadership technologique, dont la 5G n'est qu'une des pièces maîtresses, que se livrent les États-Unis et la Chine. Cette nouvelle guerre froide pousse l'Europe et ses membres à sortir de leur torpeur et revisiter leurs dogmes. Le ministre de l'Économie et des Finances, Bruno Le Maire, le...