Loi Pacte et « raison d’être » des entreprises : mode d’emploi

La loi Pacte a pour ambition de proposer aux entreprises des moyens de se transformer et de se développer. Ses objectifs majeurs : booster la création d'entreprise et la croissance des PME, encourager le financement de l'économie réelle et rendre les entreprises plus justes et responsables. C'est de ce dernier point que la notion de raison d'être de l'entreprise a émergé.

Cette option proposée par cette loi permet de redéfinir la place de l'entreprise au sein de la société. Poussée à dépasser sa vocation, l'entreprise est attendue sur des enjeux sociétaux. Il s'agit d'accompagner l'entreprise dans sa métamorphose pour la rendre plus collaborative, plus écologique et plus équitable. Bien accueilli par les entreprises, le concept de raison d'être commence à faire des émules. Près d'une dizaine d'entreprises du CAC 40 ont commencé à aborder le sujet, certaines l'ont même déjà adopté.

Pourquoi (vraiment) se doter d'une raison d'être ?

Salariés, dirigeants, consommateurs, investisseurs... la majorité des parties prenantes converge vers le souhait d'une entreprise qui contribue à l'intérêt général et la raison d'être s'impose comme l'un des outils pour y parvenir. Élément de...