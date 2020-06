Maintenir l'emploi exige une haute qualité du dialogue social

Le déconfinement se déroule par étape. Et l'on attend avec impatience les effets de la « 2ème vague du retour à l'emploi » dans les entreprises qui démarre le 1er juin. La France a plébiscité le chômage partiel : 12.9 millions de salariés dont 3 millions en Île-de-France. Mais la reprise marque le pas.

A titre d'exemple, depuis le 11 mai, 500.000 salariés ont empruntés, chaque jour, les transports en communs. Ils sont 1.5 à 2 millions en période normale. La reprise du travail, comme de la consommation, est attendue avec impatience par les TPE-PME et inquiétude par nos salariés quand on évoque des baisses de salaires pour maintenir l'emploi.

Le risque de licenciement existe

La crise sanitaire a été sans précédent et l'on peut justement se demander si les 450 milliards de moyens financiers mis en place par l'Etat et les régions, pour soutenir l'activité économique, suffiront à éloigner le risque d'une crise économique et sociale. D'autant que l'on annonce une baisse du PIB de 10 à 14 %. Sur le front de l'emploi, le chômage partiel n'a pas été une aubaine mais une bouffée d'oxygène. 94 % des patrons de TPE PME le jugent satisfaisant selon notre enquête réalisée entre le 14 au 26 mai. L'épisode de la Covid-19 s'ajoute aux difficultés rencontrées par les TPE-PME depuis bientôt deux ans du fait des mouvements des gilets jaunes et des grèves dans les transports.

Et si les dispositifs de soutiens financiers et d'exonérations de charges aux entreprises ne suffisent pas à maintenir en vie les entreprises, il faut bien reconnaître que le risque de licenciement existe. Et un frein à l'embauche des jeunes et des seniors. C'est ce que nous voulons éviter ! C'est pourquoi il faut à court et moyen terme que l'Etat s'engage à utiliser pleinement le dispositif du chômage partiel, y compris à faire du sur-mesure dans les territoires et selon les branches d'activités par un dialogue entre les Direccte et les entreprises.

Inventer les nouveaux équilibres

Les débats post Covid-19 auxquels nous participons ont, d'ores et déjà, fait voler en éclats nos espoirs d' un « monde d'après » différent et fait réapparaître les vieilles recettes inopérantes : taxations des riches et des dividendes, retour de l'ISF, baisse du temps de travail ... Il faut au contraire inventer de nouveaux équilibres pour maintenir l'emploi et relancer la consommation « responsable » des ménages. Dans cet...