Nos territoires ont de l'avenir : n'attendons plus, en-ménageons des territoires désirables

L'hiver et le printemps 2020 resteront dans l'esprit des Français comme une période exceptionnelle à l'image des grandes pandémies séculaires ponctuant l'histoire de l'humanité.

La pandémie a questionné nos modes de vie et nos façons de penser notre environnement. A chacun sa réponse : délocalisation géographique, télétravail, activité partielle, hyperactivisme connecté, huis clos familiaux, cocooning, engagement solidaire, circuits courts ... les réactions ont été multiples, inventives, parfois « contournantes », souvent expérimentales.

Construire un monde plus vivable et plus désirable

Si, les Français ont majoritairement jugé leur logement « bien adapté au confinement » c'est surtout en zone rurale et grâce à l'existence d'un espace extérieur[1]. Rien ne se fera donc plus comme avant. Ou plutôt, rien ne doit plus jamais se faire comme avant, si nous voulons construire un monde plus vivable et plus désirable. La pandémie a aussi profondément transformé les façons de faire, il a fallu faire face et faire front ! Et nous l'avons fait. Nous avons accepté l'incertitude, l'incontrôlable. Nous avons fait avec ce que nous avions et en acceptant de changer très vite les règles. Dès maintenant, nous devons repartir de ce que nous avons appris.

Habitat, cadre de vie, mobilités, approvisionnement, travail, enseignement, santé, convivialité ... que pouvons-nous proposer aujourd'hui pour demain et comment devons-nous le construire en faisant de cette crise une chance, d'une époque « pandémique » un brassage d'innovations et en objectivation d'attentes essentielles ?

Aider les maires bâtisseurs à réinvestir les territoires

Entre autres enseignements, la crise sanitaire a montré une nouvelle fois la valeur des territoires dans un pays riche de sa diversité. Nous croyons en une échelle de décision et d'action qui valorise le local (les quartiers) au centre de la décision/action (via les élus locaux) au sein d'un écosystème (les territoires), étroitement connectée à l'hinterland (arrière-pays) et aux centres de décisions nationaux grâce aux lignes de TGV, mais aussi largement ouvert sur le monde.

Cela nécessite de flécher des projets et ne pas disperser la dynamique, remotiver la gouvernance locale, aider les maires bâtisseurs à réinvestir les territoires. Pourquoi pas en bonifiant, par exemple, les dotations des communes engagées sur des projets structurants pour l'avenir de leur territoire tel que le logement social. Pourquoi pas en incitant les Français à réinvestir encore plus sur les territoires.

Sortir d'une conception trop schématique

En matière de foncier, il nous faut sortir d'une conception trop schématique et d'injonctions contradictoires (zone tendue/détendue), de l'éclatement par dispersion. Retrouver de la densité mais avec des projets qui donnent du sens aux territoires (logements désirés, mobilités douces l'écologie). Plus que jamais, nos programmes doivent être multifonctionnels, hybrides et réversibles. Ils doivent intégrer le besoin d'équilibre à l'échelle d'un quartier, prendre en compte l'obligation d'équité des territoires et de frugalité, proposer une offre de logements variée, abordable pour tous et désirée. Et bien sûr, répondre aux impératifs de l'écologie, de la biodiversité et de la santé. Les Eco-quartiers délivrés depuis 10 ans pour promouvoir une ville durable et résiliente tentent de répondre à ces exigences. Mais pour qu'il y ait rapidement des projets, il faut que la planification et les PLU puissent les autoriser. Pourquoi un porteur de projet ne pourrait-il pas porter les études de secteur d'un PLU pour en accélérer l'étude de modification.

Le confinement nous a fait expérimenter à grande échelle et en accéléré, la nécessité d'être agile, à distance. Poussons cet avantage en assouplissant les règles administratives et en dématérialisant ce qui peut l'être. Signer un acte notarié avec comparution à distance, instruire un permis de façon dématérialisée, autoriser le permis déclaratif à son dépôt et le vérifier pendant le délai de recours, autoriser la réalisation de permis d'aménager par tranches et la délivrance des permis de construire dès l'obtention d'un permis d'aménager purgé de tous recours, autoriser des destinations transitoires et/ou hybrides... autant de pratiques et de pistes qui doivent devenir maintenant la norme pour professionnaliser les démarches et raccourcir les délais.

Agir vite et bien

Cette agilité - que nous appelons de nos vœux pour la sphère administrative - doit aussi d'ailleurs devenir le principe d'actions des acteurs de l'aménagement du territoire que nous sommes. Le confinement a accéléré l'expérimentation, montré que face à la nécessité on peut arriver à trouver des solutions qui inspirent les usages de demain. Les acteurs du logement et de la ville, les aménageurs disposent des outils, passons aux projets.

Accélérons sur notre lancée : transformer un parking souterrain vide en site d'agriculture urbaine et relocaliser une production de champignon (La Caverne, Paris 18ème), installer dans des bâtiments vacants un tiers-lieux, une salle de concert expérimental ou de l'hébergement d'urgence, retrouver un usage solidaire aux locaux inutilisés en pied d'immeuble... voici la preuve tangible que l'aménagement agile a déjà ses lettres de noblesse et qu'au-delà de l'expérimentation, il doit devenir une solution durable et frugale généralisée pour construire des territoires désirables.

Nous faisons face à une crise massive. Nous devons nous remonter les manches pour agir vite et bien. L'enjeu est autant d'atténuer les effets de la crise économique que de redonner confiance et de bâtir un modèle de vie, avec des besoins et les moyens de les satisfaire, dans un environnement contraint, à protéger. Le retour à l'aménagement du territoire doit fournir l'infrastructure de la mutation sociétale en cours, l'outil spatial des relations en recompositions, le cadre du dialogue entre la nature et le possible local.

