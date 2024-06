« Pour une diplomatie féministe » (par Chiara Corazza, membre du Conseil consultatif pour l'égalité entre les femmes et les hommes auprès du G7)

Cette semaine, l'Italie accueille le sommet du G7. Jamais la situation internationale n'avait été aussi incertaine. Ce G7 doit faire face à une polycrise inédite, notamment une vraie guerre hybride. Des conflits à nos portes. Cinq cent millions de cyberattaques aux JO de Tokyo, cinq milliards anticipées pour ceux de Paris. Un réchauffement climatique qui rend des pans entiers de la planète invivables, avec un accès de plus en plus inégal aux ressources... Aucune solution n'est possible sans la pleine contribution des femmes. Tous les talents doivent être au rendez-vous.

Appelée de nouveau à faire partie du Conseil consultatif pour l'égalité entre les femmes et les hommes auprès du G7 [GEAC en anglais], l'organe officiel qui porte ses propositions aux chefs d'État et de gouvernement du G7, j'ai donc décidé de me focaliser sur l'urgence d'associer pleinement les femmes à la paix, à la sécurité et à la résolution des conflits (614 millions de femmes vivent dans des pays en guerre), thème qui constitue l'un des enjeux de cette année avec la santé, la génération Z et l'éducation. La première idée que je porte est de renforcer la diplomatie féministe comme une ligne directrice innovante dans tous les domaines de politique internationale, y compris le commerce, les investissements, la coopération, le développement, l'éducation.

Il est plus que jamais nécessaire d'intégrer dans tous les secteurs et à tous les niveaux une perspective de genre. Car cette politique aura un impact positif pour tous, femmes et hommes. Un autre défi majeur est d'inciter davantage les filles et les femmes à embrasser des carrières dans les filières appelées STEM [pour science, technology, engineering and mathematics] notamment en cybersécurité, dans les services secrets, la défense. Il faut que les femmes acquièrent les compétences techniques adaptées à prévenir les crises et à contribuer à notre sécurité.

Doit être soulignée également l'importance de cette expertise STEM et de la maîtrise de l'IA chez les talents féminins pour mieux combattre la désinformation et les fake news et garantir ainsi la liberté politique et de la presse. De surcroît, les femmes ont aujourd'hui 14 fois plus de risques que les hommes de perdre leur vie dans une catastrophe provoquée par le changement climatique, selon l'OCDE, et je crois au rôle primordial des femmes dotées de compétences STEM en matière d'investissements durables, d'innovation, de transition énergétique, de protection de la biodiversité pour préserver notre planète.

Avec les autres membres du GEAC, parmi lesquelles Catherine Ladousse, membre du Haut Conseil à l'égalité, nous œuvrons pour que le G7 soit un fer de lance pour avoir plus de femmes aux tables de négociation, davantage impliquées dans les décisions stratégiques, au cœur de l'économie et de la politique. J'encourage d'ailleurs fortement les femmes à utiliser leur vote et à se présenter aux élections, pour défendre leur liberté, sauvegarder leurs droits, porter leurs aspirations. Elles sont un rempart essentiel pour garantir et renforcer la démocratie. Au G7, nous plaidons pour une gouvernance mondiale fondée sur un véritable leadership inclusif, où l'intérêt général, dont Platon faisait la finalité de l'action des gouvernants, prime.