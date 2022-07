"Réussir les transformations du monde" : suivez les Rencontres économiques d'Aix-en-Provence 2022

//// ARTICLE MISE EN LIGNE LE 08/07/2022 A 13:30 | Mise à jour : 14h55

L'Europe est en tête dans le monde pour les indicateurs de développement humain mais son modèle est en péril face aux Etats-Unis et à la Chine qui affichent une croissance plus forte grâce aux nouvelles technologies, selon une étude par le cabinet McKinsey publiée à l'occasion des Rencontres économiques d'Aix-en-Provence.

Les habitants de l'Union européenne ont une espérance de vie moyenne de 81 ans, contre 79 pour les Américains et 77 pour les Chinois, tandis que les émissions de CO2 par habitant sont plus faibles et diminuent plus rapidement en Europe, rappelle le cabinet. Mais ces avantages du Vieux Continent sont selon McKinsey menacés par son retard dans les nouvelles technologies, qui ne sont pas "un secteur d'activité parmi d'autres dans lequel l'Europe pourrait éventuellement se permettre d'être distancée", selon l'étude.

Aujourd'hui "une dizaine de domaines technologiques sont devenus transverses au reste de l'économie" et sont déterminants pour la compétitivité, que ce soit dans l'industrie ou les services, affirment les auteurs de l'étude.

L'Europe est en pointe dans les matériaux avancés et les technologies vertes mais elle est distanciée dans les infrastructures informatiques distribuées, l'ordinateur du futur, l'intelligence artificielle, les logiciels, la confiance numérique. Elle est partiellement à la hauteur pour l'automatisation, la connectivité et les biotechs.

Accélération de l'inflation, crise énergétique... de vendredi à dimanche, les 22e Rencontres économiques d'Aix-en-Provence réuniront experts, patrons et ministres autour des urgences économiques actuelles, dans un monde pas encore tout à fait remis de la crise sanitaire. Les 350 orateurs conviés à Aix, rejoints par des jeunes, débattront aussi d'enjeux plus structurels comme le climat, la formation, le partage des richesses ou la raison d'être des entreprises.

Plus de quatre mois après le lancement de l'offensive militaire russe, la situation en Ukraine ne fera pas l'objet d'un débat spécifique. Mais "l'Ukraine et la relation avec la Russie seront là tout le temps", promet Hippolyte d'Albis, le président du Cercle des économistes qui organise l'évènement.

"L'inflation, c'est comme les kilos en trop..."

"Grosse nouveauté" de l'édition 2022 selon Hippolyte d'Albis : les débats prévus autour du pouvoir d'achat. "On n'en a pas tant parlé que ça ces dernières années", juge-t-il alors que le gouvernement s'apprête à dépenser 25 milliards d'euros supplémentaires pour freiner l'érosion du pouvoir d'achat.

Pour le président des Rencontres d'Aix Jean-Hervé Lorenzi, la priorité "dans les 12 mois à venir, c'est d'éviter toute forme de récession ou de très faible croissance".

Habituées de l'évènement, la présidente de la Banque centrale européenne Christine Lagarde et l'ex-économiste en chef de l'OCDE Laurence Boone, tout juste nommée secrétaire d'Etat chargée de l'Europe, débattront vendredi des nouvelles formes que peut prendre la mondialisation et du rôle des acteurs politiques pour redonner confiance aux citoyens.

"Face à la multiplication des urgences, le gouvernement ne priorise pas", tacle M. d'Albis qui se demande si les dépenses engagées pour soutenir le pouvoir d'achat ne vont pas en partie alimenter l'inflation en soutenant la demande.

Si certains économistes pensent toujours que l'inflation va revenir à moyen terme à un niveau proche de sa cible de 2%, ils sont de plus en plus nombreux à croire à un changement d'époque. "L'inflation, c'est comme les kilos en trop, une fois que vous l'avez, c'est compliqué de s'en débarrasser", estime Hippolyte d'Albis.

Depuis plusieurs mois, les crises écologique, économique, géopolitique et sanitaire bouleversent notre monde et des défis stratégiques de grande ampleur s'imposent à nos sociétés modernes. Il est désormais urgent d'agir ! Trouver des solutions et des réponses collectives innovantes est essentiel. Il faut engager le débat pour aboutir à des propositions audacieuses pour construire un avenir responsable.

"Nous avons tenté, avec de nombreuses insuffisances, d'articuler une politique économique de court terme et des exigences de long terme, ce qu'on pourrait appeler une stratégie économique nécessaire", déclare Jean-Hervé Lorenzi.

Parmi les principaux intervenants, vous retrouverez : Melinda French Gates de la Fondation Bill et Melinda Gates, Laurent Berger, Secrétaire général de la CFDT, Jean-Claude Trichet, ancien Président de la Banque de France, l'écrivain Navi Radjou, Fawzia KOOFI, ancienne vice-présidente du Parlement d'Afghanistan, Catherine MACGREGOR, directrice générale d'Engie, Anders FOGH RASMUSSEN, ancien secrétaire général de l'OTAN, Christel Heydemann, CEO d'Orange, l'ancienne ministre Elisabeth Moreno...

VENDREDI 8 JUILLET

> Ouverture des Rencontres Économiques

> SESSION INAUGURALE : Que risque le monde ?

> SESSION 1 Ecouter la jeunesse

> SESSION 2 Travailler demain

> SESSION 3 Gérer l'inflation

> SESSION 4 L'Europe face au Monde

> SESSION 5 Repenser l'agriculture

> SESSION 6 Atteindre le plein-emploi

> SESSION 7 Rétablir une souveraineté industrielle

> SESSION 8 Le choc démographique bouleverse l'équilibre du monde

> SESSION 9 Des entreprises socialement responsables

> SESSION 10 Former, innover, entreprendre pour l'avenir

> SESSION 11 Populismes et pérennité démocratique

> SESSION 12 Mondialiser la santé

> SESSION 13 Eradiquer la pauvreté

> SESSION 14 Produire dans un monde de ressources rares

> SESSION 15 Médias & experts, renouer avec leur rôle démocratique

> SESSION 16 Assurer notre défense

> DÉBAT 1 Transition écologique : croissance ou décroissance ?

SAMEDI 9 JUILLET - MATIN

> Grand Témoin - Les transformations vues par Melinda French Gates

> DÉBAT 2 Trouver la trajectoire de la décarbonation

> DÉBAT 3 Rebondir sur les nouveaux engagements de la jeunesse

> SESSION 17 Vivre mieux, vivre vieux

> SESSION 18 Les transformations par le progrès technologique

> SESSION 19 Territorialiser la gouvernance

> SESSION 20 Bâtir une souveraineté numérique européenne

> DÉBAT 4 Finance et souveraineté économique

> DÉBAT 5 Définir une trajectoire économique inclusive et durable

> SESSION 21 Les territoires, acteurs de la pleine activité

> SESSION 22 La finance à impact, illusions et réalités

> SESSION 23 Redonner toute leur place aux corps intermédiaires

> SESSION 24 Réguler les GAFAMs

> DÉBAT 6 Gouverner avec la dette

> DÉBAT 7 Réconcilier économie et politique

SAMEDI 9 JUILLET - APRES-MIDI

> Grand Témoin - Les transformations vues par Elisabeth Borne

> DÉBAT 8 Les biens communs au XXIe siècle

> SESSION 25 Les entreprises, essentielles au bien-être des sociétés

> SESSION 26 Les nouveaux secteurs pour produire demain

> SESSION 27 Les banques centrales au coeur du verdissement de l'économie

> SESSION 28 L'innovation au service des sociétés

> DÉBAT 9 Les entreprises à mission, moteur d'un nouveau capitalisme

> DÉBAT 10 Afrique-Europe, une nouvelle dynamique

> SESSION 29 Transformer nos cadres de vie

> SESSION 30 Emploi, les entreprises garantes de la formation

> SESSION 31 La fiscalité, enjeu démocratique

> SESSION 32 L'évolution des relations Etats-Unis - Chine

> DÉBAT 11 Rééquilibrer le mix énergétique

> DÉBAT 12 Se saisir des inégalités

DIMANCHE 10 JUILLET - MATIN

> Session spéciale

> SESSION 33 S'approprier la Tech

> SESSION 34 Flécher l'épargne pour la croissance

> SESSION 35 Imaginer les services publics de l'avenir

> SESSION 36 Fixer 2030 comme horizon climatique

> SESSION 37 Répondre à l'urgence écologique

> SESSION 38 Décider avec les parties prenantes

> SESSION 39 Une Europe entreprenante

> SESSION 40 Prévenir de nouveaux chocs sanitaires

> SESSION 41 Gagner la bataille du softpower

> SESSION 42 Nourrir les populations

> SESSION 43 La jeunesse, acteur des progrès du monde

> SESSION 44 Rebâtir le multilatéralisme

> SESSION FINALE Réussir les transformations du monde

> Déclaration des Rencontres Économiques

